L’estate ci invita a consumare pasti più freschi e leggeri. E anche la colazione estiva non fa eccezione. In estate, cerchiamo di prenderci più cura della nostra figura e della nostra pelle. Nei mesi più caldi è buona regola includere gli alimenti che ci aiutiamo mantenerci idratati, aiutarci a definire la nostra silhouette e a prenderci cura della nostra pelle.

Senza dubbio, dobbiamo dare spazio ai cibi di stagione, buoni alleati della nostra dieta. Introdurre prodotti di stagione sarà benefico sia per la nostra salute, poiché consumiamo prodotti freschi, con sapori e consistenze genuini. E sia per quanto riguarda il pianeta, poiché è una pratica più sostenibile ed ecologica.

Leggi anche: Saltare la colazione può aiutarti per perdere peso? I pro e i contro

Consigli per una colazione estiva salutare

Per prenderci cura della nostra pelle sono ideali gli alimenti ricchi di beta-carotene, che ci aiuteranno a migliorare l’abbronzatura e proteggere la pelle dall’interno. E quelli che contengono vitamine con effetto antiossidante come C ed E. Come alimenti possiamo includere la carota, l’arancia, il mango, la papaia, gli spinaci, l’avocado e i semi o la frutta secca. L’estate è anche il momento di drenare, inserendo i frutti con un maggiore contenuto di acqua come ananas, cocomero o melone. Ci aiuteranno a mantenere attive le funzioni cellulari e l’idratazione nelle giornate più calde.

Per rimetterci in forma, possiamo sostituire parte dei carboidrati della colazione con una dose extra di proteine. Gli esperti consigliano di includere tutti gli alimenti, compresi latticini e uova, che oltre alla vitamina D, ci forniranno la tirosina, l’aminoacido precursore della melanina che dona tono alla nostra pelle.

CIBI INFALLIBILI

Albicocche

Vediamo allora quali sono gli alimenti che dovrebbero essere inclusi nella nostra colazione estiva. Prime fra tutte le albicocche. Sono ricche di vitamina A, forniscono diversi caroteni benefici, che rilasciano potenti antiossidanti essenziali per la salute degli occhi, pelle e mucose. Le albicocche sono anche una buona fonte di vitamina C, potente antiossidante e noto per prevenire problemi di vista, favorire la salute di pelle e mucose.

Lamponi e fragole

I lamponi contengono proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Ci forniscono anche vitamina C, potente antiossidante naturale che combatte i radicali liberi e combatte le infezioni. Si tratta di un frutto a basso contenuto calorico e che ci fornisce molta fibra.

Cetriolo

I cetrioli sono anche per essere un’ottima fonte di vitamine, tra cui la vitamina K antinfiammatoria, la vitamina C che combatte le infezioni e l’acido pantotenico che produce energia (vitamina B5). Possiede minerali benefici per il corpo, tra cui il manganese, il costruttore di ossa, oltre a potassio e magnesio, entrambi alleati della salute del cuore.

Melone e cocomero

Sono senza dubbio i frutti dell’estate, quindi sono ottime opzioni da inserire nella nostra colazione estiva sotto forma, ad esempio, di macedonia di frutta. Il melone ci fornisce fibre, niacina, vitamina B6, acido folico e una delle più alte fonti di vitamina A (108% del valore giornaliero) rispetto a qualsiasi altro frutto. Mentre il cocomero è povero di sodio ed è ricco di acqua, che ci dona sazietà senza fornire troppe calorie.

Peperoni

Un solo peperone contiene 30 diversi antiossidanti. Ed è stato dimostrato che gli antiossidanti aiutano a combattere le malattie cardiache, prevenire il cancro, proteggere dalle malattie del fegato e combattere lo stress ossidativo e l’infiammazione. I peperoni rossi sono anche ricchi di vitamina C. Sebbene la vitamina C sia preziosa per le sue potenti proprietà immunostimolanti, aiuta anche a prevenire le malattie cardiache.

Avocado

È un alimento ricco di benefici per la nostra salute. Ci fornisce fibre e, inoltre, un avocado contiene il 36% del fabbisogno giornaliero di vitamina K, il 30% di acido folico e il 20% di acido pantotenico (vitamina B5 necessaria per scomporre i carboidrati). Oltre anche alla vitamina B6 , vitamina C e potassio: contiene più del doppio della quantità di potassio di una banana. Meritano di essere menzionati anche i buoni livelli di vitamina E, niacina e riboflavina. Consumato con altri alimenti, il tuo corpo sarà in grado di assorbire meglio i nutrienti, come alfa-carotene, beta-carotene e luteina. Inoltre, fornisce grassi buoni. Ciò significa che può aiutare a mantenere i livelli di colesterolo che che si trovano nell’intervallo sano, e aiutano a ridurre il rischio di malattie cardiache.

Pesca

Questo frutto contiene un’impressionante varietà di vitamine e minerali che lo rendono un alimento davvero nutriente. Fornisce il 17% del valore raccomandato di vitamina C per porzione. Ci fornisce anche vitamina A, offrendo i caroteni B che vengono convertiti in retinolo, essenziale per la salute della vista. Ed è ricca di minerali come il potassio, che lavora con il sodio per mantenere l’equilibrio idrico nel corpo.