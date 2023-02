Camminare a digiuno è una buona idea?

Alcune ricerche dimostrano che camminare a digiuno aiuta il corpo a bruciare più grassi. Ma è una buona idea per la nostra salute? Cerchiamo di capirne di più. Camminare al mattino può essere, come vi abbiamo consigliato in più di un’occasione, una buona alternativa per tenersi in forma. Ma quando decidi di inserire questa sana abitudine nella tua routine mattutina prima di iniziare la tua giornata lavorativa, è normale che sorga la fatidica domanda: è una buona scelta camminare a digiuno, oppure è meglio mangiare qualcosa?

Camminare a digiuno aiuta a perdere peso?

Alcune ricerche dimostrano che fare esercizio a stomaco vuoto aiuta il corpo a bruciare più grassi. Può facilitare la perdita di peso e grasso corporeo, anche se non è un’abitudine migliore di fare un pasto sano prima di andare a camminare. A livello digestivo, allenarsi a stomaco vuoto evita molti disagi, ma questo soprattutto in esercizi di maggiore intensità rispetto alla camminata come la corsa, lo spinning o l’aerobica.

Quindi, però, è vero che che camminare al mattino a stomaco vuoto aiuta a bruciare più grassi. La ragione? Non avendo riserve di glucosio nel sangue o essendo queste inferiori, il corpo brucia grassi per ottenere energia. Ma è anche vero che se non facciamo esercizi di lunga durata (più di 1 ora) e ad alta intensità, bruceremo lo stesso grasso a digiuno che non a digiuno.

Determinate precauzioni

In generale, fare una camminata veloce a stomaco vuoto non è pericoloso. Tuttavia, è bene prendere alcune precauzioni. Se una persona ha molto appetito, è meglio che mangi cibi sani piuttosto che ‘camuffare’ la sua fame, poiché questo può alterare il suo stato emotivo e fisico, ricorrendo successivamente a binge eating o cibi meno salutari. Inoltre, le persone con diabete o alterazioni dei loro livelli di zucchero devono assolutamente seguire la dieta del proprio medico.

Cosa è meglio mangiare

Cosa mangiare prima o dopo una camminata? Tutto dipende dalle nostre abitudini e da quanta fame abbiamo. Può bastare un frutto, ma se vogliamo fare una colazione completa, potremmo includere toast con olio extravergine d’oliva o yogurt naturale con noci, per esempio.