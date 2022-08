6 modi per dimagrire camminando mezz’ora al giorno

Riuscire a dimagrire camminando si può, a patto di seguire i consigli giusti e di camminare nel modo corretto. Vediamo 6 modi pratici per riuscire a dimagrire con la camminata veloce.

Settembre si avvicina e con il ritorno a scuola, in ufficio e la fine delle vacanze, tornano anche i buoni propositi di rimettersi in forma. Per dimagrire, l’ideale è consultare un nutrizionista che saprà dirti quanto peso devi perdere e come fare in modo che la perdita non sia improvvisa ma graduale e sana.

Tuttavia, la regola generale per tornare in forma è limitare le porzioni, mangiare di tutto scegliendo cibi sani e freschi, e ovviamente fare del regolare esercizio fisico.

L’allenamento che ti aiuta a bruciare calorie e ad eliminare i grassi è l’aerobica. Ma deve essere abbinata ad allenamenti di resistenza per riattivare il metabolismo adiposo, riducendo gli strati di grasso accumulato. E uno dei migliori esercizi per le zone più ribelli è la camminata veloce. È un’attività fisica aerobica molto efficace e, inoltre, non danneggia le articolazione. A patto di farlo nel modo giusto.

Modi per riuscire a dimagrire camminando

Vediamo allora i migliori trucchi per dimagrire camminando. Se sei costante, ti basterà camminare 30 minuti al giorno in modo che, a poco a poco, tu possa migliorare la tua silhouette.

Buon ritmo, ma riuscendo a mantenere una conversazione

Spesso pensiamo che per dimagrire dobbiamo camminare o correre fino allo sfinimento. Ma la realtà è che non devi sforzarti così tanto. Infatti, il grasso si riduce quando lo sforzo è moderato e regolare.

Per eliminare il grasso, il corpo ha bisogno di ossigeno che viene assorbito dall’aria che viene respirata. Tuttavia, il corpo può assorbire solo una certa quantità di ossigeno durante uno sforzo moderato. In questo caso si parla di allenamento aerobico. Se salissimo una scala a piena velocità, l’ossigeno esistente si esaurirebbe dopo poco tempo. Quindi, il muscolo inizia a lavorare in modo anaerobico, cioè senza ossigeno. Pertanto, a causa della sua mancanza, i carboidrati vengono eliminati sotto forma di glucosio, ma non di grassi.

Cosa dobbiamo fare allora per bruciare i grassi?

La regola più importante è questa: il ritmo corretto per correre o camminare si ottiene se riusciamo a portare avanti una conversazione senza ansimare. Inoltre, si consiglia di inspirare ogni quattro passi ed espirare dopo altri quattro. Pertanto, se vuoi dimagrire camminando, aumenta il ritmo, ma evita di rimanere senza fiato (e parole).

Segui le proporzioni

Per questo, è importante misurare la tua frequenza cardiaca, cioè il battito del cuore. Oggi è facilissimo grazie agli smartwatch.

La semplice formula di resistenza per l’allenamento cardiocircolatorio è la seguente: 220 meno l’età. In questo modo calcoliamo la frequenza cardiaca massima (MHR), che non deve essere superata durante l’allenamento.

Affinché il corpo bruci i grassi, la velocità della corsa o della camminata dovrebbe raggiungere circa il 65% dell’MHR. Gli smartwatch svolgono valutazioni che ti aiuteranno ad avere un’idea più chiara dell’esecuzione del tuo esercizio. In ogni caso, non ossessionarti dai numeri. L’importante è che l’esercizio sia regolare.

Camminata veloce, efficace perché mantiene la motivazione

Perché la camminata veloce è l’esercizio ideale per perdere peso? Non è impegnativa come la corsa, che in alcune persone fa perdere rapidamente motivazione, né sono necessarie condizioni fisiche straordinarie. Ma l’esercizio è altrettanto efficace. Camminando velocemente, si attivano sia la circolazione che il metabolismo. Più grasso viene bruciato, i muscoli delle cosce, dei fianchi e dei glutei vengono lavorati e le articolazioni soffrono meno.

Quanto tempo devo camminare per perdere peso?

Affinché il corpo attacchi le riserve di grasso, idealmente dovresti fare una camminata veloce 3-4 volte a settimana per 30-45 minuti e combinarla con altri esercizi di forza per aumentare la massa muscolare e accelerare la combustione dei grassi.

Dimagrire camminando: indossa la giusta attrezzatura sportiva

L’abbigliamento deve essere comodo e adatto alle temperature e al meteo. Se piove, puoi indossare un impermeabile leggero e traspirante. Anche le calzature sono molto importanti. Idealmente, dovresti indossare scarpe da ginnastica con suole sottili e tacchi obliqui per poter far scorrere meglio il piede dal tallone alla punta.

La postura corretta per dimagrire camminando

La tecnica corretta per il power walking si impara facilmente camminando. È semplice come camminare con passi grandi e veloci. Quello che devi tenere a mente è che devi abbassare gradualmente i piedi dai talloni alle dita dei piedi. Le ginocchia dovrebbero rimanere leggermente piegate quando i piedi sono posizionati e un piede dovrebbe essere sempre a terra.

La parte superiore del corpo dovrebbe rimanere rilassata. Le braccia devono muoversi a tempo con la marcia, ma sempre con la gamba opposta.