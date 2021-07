Se episodi di ipotensione sono associati a temperature elevate, possiamo applicare alcuni consigli per prevenirli. Tuttavia, se ci sentiamo svenire spesso o i cali sono accompagnati da altri sintomi, è doveroso consultare sempre il proprio medico.

Chi soffre di pressione bassa tutto l’anno, inoltre, dovrebbero prestare la massima attenzione durante l’estate. È consigliabile avere un misuratore di pressione sanguigna a casa per poter controllare meglio i livelli di pressione durante il giorno, e soprattutto in questo periodo dell’anno. Tuttavia, bisogna tener conto che chiunque può andare incontro a un calo della pressione sanguigna, poiché le sue cause sono molto diverse e alcune volte si verificano per fattori esterni. Vediamo alcuni consigli e alimenti che ci aiutano a evitare episodi di ipotensione.