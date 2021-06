Il burnout è uno stato di esaurimento emotivo, fisico e mentale.

Se per alcuni lo smartworking durante il lockdown può essere sembrato un lusso, per altri è stato fonte di isolamento, ansia e stress, nonché aumento del carico lavorativo.

Non solo. Chi ha figli ha dovuto gestire la situazione in un contesto caotico, che ha scaricato sulle donne la maggior parte delle responsabilità.

Sebbene non sia un disturbo psicologico diagnosticabile, il burnout sta diventando sempre più comune e non va trascurato.

Ecco una serie di consigli su come gestire la situazione, suggeriti dal Daily Mail.

Burnout, consigli per sentirsi meglio.

Partica esercizio fisico regolarmente. La ricerca suggerisce che anche solo fare una passeggiata può aiutare a ridurre l’ansia, la depressione e l’umore depresso, oltre ad aumentare l’autostima.

Scrivi le cose che hai imparato durante il lockdown e se c’è qualcosa che vuoi conservare. Un momento di introspezione così prolungato qualcosa deve avere lasciato in te.

Crea un rituale mattutino. Dal farsi la semplice doccia con un sapore rilassante al praticare yoga o respiro consapevole.

E’ proprio al mattino che l’ansia dà il meglio di sé e non bisogna farsi trovare impreparati. Inutile restare nel letto a fissare il soffitto al buio, meglio rendersi subito attivi.

Scrivi delle note di gratitudine. Bastano anche poche parole, poi appendile a casa dove puoi vederle per bene. Ti solleveranno nei momenti più difficili.

Prenditi cura di te stessa. Può sembrare banale ma non lo è. Inizia un corso di acqua gym, regalati una piega in più per i capelli. Anche solo vedersi un giorno con una chioma diversa può spingerti a vedere le cose in modo meno negativo.

Impara a delegare e chiedere aiuto. Se non riesci a fare tutto da sola, non prendertela con te stessa. Che sia un familiare o un amico, non pensare che nessuno sia pronto a tendere la mano verso di te. In questo momento c’è bisogno di rafforzare i rapporti sociali e tutti sono propensi a farlo.

Inizia a praticare meditazione. Ora che il lockdown è finito puoi prendere parte a corsi collettivi. Farlo a casa da soli potrebbe avere un effetto opposto per qualcuno, spingendo a gettare la spugna subito.

La cosa peggiore che puoi fare quando soffri di burnout e stai lottando con un carico di lavoro pesante è non parlarne. Milioni di persone sono nella tua situazione e nessuno ti giudicherà, soprattutto dopo ciò che abbiamo passato in questo periodo.