Acqua e limone a stomaco vuoto: un mito nutrizionale ancora diffuso che dovrebbe essere sfatato una volta per tutte. Abbiamo già parlato in più di un’occasione di quanto sia difficile abbattere un falso mito, per quanto falso possa essere, quando è da tempo ampiamente diffuso nell’immaginario collettivo. L’ alimentazione non fa eccezione, ovviamente, a questo fenomeno. Non sono poche le persone che ancora credono che “l’ananas bruca i grassi”, “i succhi di frutta sono sempre sani e salutari”, oppure che “il miele al contrario dello zucchero non fa male”.

Ma uno tra i miti più diffusi e famosi è quello di cui ci stiamo per occupare oggi: bere acqua e limone a stomaco vuoto, possibilmente la mattina, fa dimagrire, disintossica e “disinfetta lo stomaco”.

Nonostante il fatto che la scienza non abbia fornito una singola prova o studio concreto a questo riguardo, persiste ancora la convinzione che assumere acqua e limone a stomaco vuoto sia benefico per la salute.

Come se un po’ d’acqua con qualche goccia di limone come prima cosa nella giornata diventasse una specie di ‘pozione magica’ che guarisce praticamente tutto. Ecco alcuni dei suoi presunti vantaggi:

Purifica e disintossica . Quante volte l’hai sentito? Beh no. Proprio come i nutrizionisti (seri) non si stancano mai di ripetere, non c’è cibo che abbia questa capacità. Sono i nostri reni e il nostro fegato che, se necessario, eliminano dall’organismo eventuali tossine o sostanze nocive. A proposito, è anche il corpo che è responsabile della regolazione dei nostri livelli di Ph nel sangue (un altro dei benefici attribuiti al limone).

. Quante volte l’hai sentito? Beh no. Proprio come i nutrizionisti (seri) non si stancano mai di ripetere, non c’è cibo che abbia questa capacità. Sono i nostri reni e il nostro fegato che, se necessario, eliminano dall’organismo eventuali tossine o sostanze nocive. A proposito, è anche il corpo che è responsabile della regolazione dei nostri livelli di Ph nel sangue (un altro dei benefici attribuiti al limone). Fa dimagrire . Anche questo non è vero. Come assicura il noto dietologo-nutrizionista Aitor Sánchez: “Se bevi la mattina a stomaco vuoto acqua e limone e smetti di mangiare cibi calorici come ciambelle e biscotti a colazione, questo contribuirà logicamente a farti perdere peso. Ma grazie alla restrizione calorica dovuta all’eliminazione di cibi grassi e non certo per il fatto di bere acqua e limone”.

. Anche questo non è vero. Come assicura il noto dietologo-nutrizionista Aitor Sánchez: “Se bevi la mattina a stomaco vuoto acqua e limone e smetti di mangiare cibi calorici come ciambelle e biscotti a colazione, questo contribuirà logicamente a farti perdere peso. Ma grazie alla restrizione calorica dovuta all’eliminazione di cibi grassi e non certo per il fatto di bere acqua e limone”. Aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Questo è correlato alla vitamina C presente negli agrumi. Un nutriente che è davvero essenziale per il corretto funzionamento del corpo. Tuttavia, non ci sono prove solide per confermare che la vitamina C possa prevenire malattie come raffreddori, malanni e, ancora meno (e questo è stato anche confermato da studi) il cancro. Inoltre, la vitamina C che necessitiamo per la nostra salute possiamo assumerla con una sana ed equlibrata alimentazione. Non è necessario acqua e limone la mattina.

Questo è correlato alla vitamina C presente negli agrumi. Un nutriente che è davvero essenziale per il corretto funzionamento del corpo. Tuttavia, non ci sono prove solide per confermare che la vitamina C possa prevenire malattie come raffreddori, malanni e, ancora meno (e questo è stato anche confermato da studi) il cancro. Inoltre, la vitamina C che necessitiamo per la nostra salute possiamo assumerla con una sana ed equlibrata alimentazione. Non è necessario acqua e limone la mattina. Dona bellezza e salute alla pelle. Questo ha a che fare con il potere idratante dell’acqua e, ancora, con la vitamina C presente nel limone. Ma che differenza fa a che ora del giorno beviamo quel bicchiere d’acqua? E se fosse per il contenuto di vitamina C, non sarebbe meglio, ad esempio, bere acqua con peperoncino, molto più ricca di questa vitamina rispetto al limone?

Questo ha a che fare con il potere idratante dell’acqua e, ancora, con la vitamina C presente nel limone. Ma che differenza fa a che ora del giorno beviamo quel bicchiere d’acqua? E se fosse per il contenuto di vitamina C, non sarebbe meglio, ad esempio, bere acqua con peperoncino, molto più ricca di questa vitamina rispetto al limone? Fornisce fibra. Ancora più falso. Come faranno ad essere ricche di fibra alcune gocce di limone sciolte in acqua? Quando spremiamo un frutto, la fibra rimane nel frutto e non nel suo succo.

Acqua e limone, un mito dannoso con alcune eccezioni

Tutti i presunti benefici quasi miracolosi assegnati all’acqua con il limone a digiuno non sono reali. Ma questa pratica può essere pericolosa? In un organismo sano no, non comporta rischi per la salute e tantomeno economici (è sicuramente meno costoso dei famosi “beveroni detox”).

Il vero problema è quando si assume acqua e limone a digiuno pensando che avrà effetti curativi, o quando viene assunto come sostituto della frutta.

Se soffri di problemi gastrointestinali come reflusso o gastrite, dovresti fare attenzione e chiedere sempre consiglio al tuo medico. Questo perché il limone può risultare troppo aggressivo per l’intestino.

Inoltre, può avere un certo effetto negativo su smalto e dentina. “Se si abusa di succo di limone, questo può finire per consumare o danneggiare i denti“:

Lucía Martínez, altra grande professionista nel mondo della nutrizione, fa riferimento a questo problema anche nel suo blog Dime qué comes. “Non importa se beviamo un bicchiere di succo di limone a stomaco vuoto, se aggiungiamo zenzero al nostro frullato, o se mangiamo uno spicchio di aglio ogni mattina. Nessuno di questi rituali ci proteggerà se la nostra dieta è squilibrata e poco sana. Quindi, se ti piace il suo gusto, puoi berlo. Ma senza aspettarti effetti “miracolosi”.

E questa è la chiave per ottenere davvero benefici attraverso il cibo: basare la nostra dieta su una alimentazione sana, predilegento frutta e verdura di stagione.

