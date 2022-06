8 cibi che sono più dietetici di quello che pensi

Quando siamo a dieta trovare dei cibi alleati che sazino e allo stesso tempo non abbiano un impatto pesante sulla linea è fondamentale. Ma non sempre sono verdure e frutta le uniche “salvatrici” da mettere in campo. Ci sono per esempio una serie di alimenti come il tofu che vengono troppo spesso trascurati. Cibi che devono essere integrati in un’alimentazione sana. Questo non significa che possiamo consumarne a volontà, ma più porzioni al giorno sì. Vediamone alcuni suggeriti dalla dietista australiana Rebecca Gawthorne e citati dal britannico Daily Mail.

Verdure surgelate: sono una comoda alternativa alle verdure fresche. Surgelati in modo che mantengano quasi lo stesso valore nutrizionale delle verdure fresche. Insomma se proprio non avete tempo di correre al mercato, sappiate che restano una valida alternativa.

Tofu. Resta un’ottima fonte di proteine ​​vegetali e non altera gli ormoni come molti sostengono. Ricco anche di calcio, (se scegliete quello con il solfato di calcio 516 sugli ingredienti).

Frutta secca. La frutta secca tradizionale non ha zuccheri aggiunti ed è una comoda alternativa alla frutta fresca. E’ ricca di molti nutrienti.

Pane integrale. E’ un’ottima fonte di carboidrati a combustione lenta, ricco di sostanze nutritive e una buona fonte di fibre per una sana digestione.

Lenticchie in scatola, fonte conveniente e molto versatile di proteine ​​vegetali, fibre e molte vitamine e minerali.

Frutti di bosco surgelati: una buona alternativa ai frutti di bosco freschi, soprattutto quando non sono di stagione o troppo costosi. Ricchi di vitamine, fibre e altri composti vegetali benefici.

Patate bianche. Sono una sana fonte di carboidrati, altri nutrienti e una buona fonte di prebiotici, se cotte e raffreddate.

Frutta fresca. Non contiene troppo zucchero e in realtà ha dimostrato di aiutare a mantenere un peso sano. Buona fonte di zuccheri naturali insieme a molte altre vitamine, minerali, fibre e antiossidanti. Foto di Willfried Wende da Pixabay.