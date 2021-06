Spezie e condimenti sono gli eroi non adeguatamente celebrati delle nostre cucine. Riescono a trasformare semplici pasti in superstar. Le spezie sono assolutamente indispensabili tutti quello che vogliono preparare piatti sani e ricchi di sapore. Invece di aggiungere sale, zucchero o additivi, fai scorta di erbe e spezie, anche essiccate, che conferiscono note leggermente dolci, salate o speziate ai piatti.

Cannella

Calda, speziata e dolce, la cannella è un alimento base di ogni collezione di spezie. È utile per arricchire tantissimi piatti e non solo quelli della colazione. Naturalmente, puoi usare la cannella per aromatizzare pane, biscotti e altri prodotti da forno. Ma può anche aggiungere sapore a cibi salati come carni arrosto, stufati ricchi e verdure come carote e zucca. A colazione, mescola la cannella nella farina d’avena, cospargila sullo yogurt greco, frullala in frullati o mescolala in una tazza di caffè.

Mix di spezie italiane

Un preparato di spezie italiane (che puoi anche realizzare tu stesso) ti consente di ottenere i sapori mediterranei in un solo gesto. Fai una miscela di origano, timo, basilico, rosmarino, maggiorana e tienila pronta da aggiungere a tantissimi piatti, comprese salse o zuppe.

Cumino

Il cumino è usato dai cuochi di tutto il mondo. Il suo sapore pungente e robusto aiuta a ravvivare piatti altrimenti insipidi. Usalo in marinate o su carne e frutti di mare, cospargilo su riso e fagioli.

Curry in polvere, un mix di spezie essenziali

Il curry in polvere è una miscela aromatica di curcuma, cumino, coriandolo, peperoncino e altre spezie popolari nel sud-est asiatico. È ottimo per condire pollo, lenticchie, frutti di mare, tofu e verdure al vapore e aggiunge un colore arancione brillante e un’esplosione di sapore esotico.

Peperoncino in polvere

Il peperoncino in polvere è una miscela affumicata e speziata di peperoncini essiccati ed è un alimento base della cucina latinoamericana. La polvere di peperoncino è spesso usata in enchiladas, tacos, zuppe e guacamole. Aggiungi un pizzico di questa spezia in stufati, carne alla griglia o fagioli per un tocco di sapore in più.

Foglie di alloro

Le foglie di alloro sono note per la loro fragranza distinta e rilasciano il loro sapore lentamente, rendendole perfette per pasti a cottura lenta come zuppe, stufati e marinate. Le foglie di alloro possono anche migliorare il sapore del cibo al vapore, come frutti di mare e verdure. Assicurati solo di rimuoverle prima di servire.

Paprika, tra le spezie più versatili

La paprika, una spezia di colore rosso brillante ottenuta da peperoni essiccati e macinati, ha un sapore variabile da dolce ad affumicato e piccante. Questa spezia è universale, si adatta a tantissimi piatti. Potete utilizzarla negli antipasti, nei contorni di verdura, nei primi e anche nei secondi a base di carne o di pesce.