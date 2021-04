Se parli con esperti di salute, potresti rimanere scioccato nello scoprire che molti di loro considerano il caffè un alimento sano. In effetti, un’ampia recensione pubblicata sul British Medical Journal nel 2017 suggerisce che questa bevanda è ricca di benefici e, nelle giuste quantità, fa bene alla nostra salute. Certo, stiamo parlando di quello naturale e senza zucchero, non quelli ricchi di zuccheri, panna e calorie extra.

L’ISS (istituto superiore di sanità) afferma che assumere caffeina fino a 400mg al giorno è sicuro per la salute per la maggior parte degli adulti. Considera che una tazzina di caffè contiene in media circa 40mg di caffeina. Quindi, non sentirti in colpa se durante il giorno ti capita di berne un paio di tazzine in più.

Prima di decidere di smettere di bere caffè, ecco cinque dei principali vantaggi di questa bevanda e perché può davvero farti bene.

Caffè, fai il pieno di antiossidanti

Gli antiossidanti, presenti in molti cibi sani come frutta e verdura, aiutano a prevenire o ritardare alcuni tipi di danni cellulari. Ma lo sapevi che il caffè offre anche un supporto antiossidante? Questo alimento è ricco di sostanze fitochimiche come i polifenoli. Quindi continua a mangiare le tue verdure, ma non privarti del tuo caffè quotidiano.

Energia

Una ricerca ha scoperto che la caffeina nel caffè antagonizza i recettori dell’adenosina per risvegliare il cervello. L’adenosina è un neurotrasmettitore che favorisce il sonno, quindi la caffeina (come stimolante del sistema nervoso) aiuta a mantenere il cervello sveglio e vigile. La caffeina nel caffè raggiunge i livelli massimi nel flusso sanguigno tra 30 minuti e un’ora. Il tuo corpo impiega circa cinque ore per eliminarne la metà, quindi calcola quanto caffè bere di conseguenza.

Salute del cervello

Oltre all’energia, questa bevanda favorisce anche la salute del cervello. Questo perché, secondo una ricerca pubblicata nel 2018 sulla rivista Frontiers in Neuroscience, le stesse sostanze che rendono amara la tua tazza mattutina possono anche inibire l’accumulo di alcune proteine ​​nel cervello.

Caffè e perdita di peso

Consumare caffeina prima di un duro allenamento può darti più energia per allenarti più a lungo. Tuttavia, la caffeina da sola non è sufficiente. Esercizio fisico e dieta corretta sono entrambi necessari per raggiungere e mantenere la perdita di peso e la definizione muscolare.

Leggi anche: Bere caffè prima di fare sport fa bruciare più grassi

Umore

Se pensi che bere caffè ti faccia sentire più felice, sappi che non è solo una sensazione. Una ricerca pubblicata nel 2011 che ha seguito un gruppo di donne anziane per oltre un decennio ha rilevato che coloro che bevevano almeno una tazza di caffè con caffeina a settimana avevano meno probabilità di riferire sintomi di depressione.