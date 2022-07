4 motivi per cui camminare fa bene alla salute fisica e mentale

Camminare fa bene alla salute fisica e mentale. Anche a fronte dell’impossibilità di allenarsi in palestra, fare movimento in un parco o semplicemente optando per una passeggiata in città è sempre possibile. Bastano 30 minuti al giorno per avere benefici sia fisici che mentali. La camminata prende di mira principalmente quadricipiti, muscoli posteriori della coscia, glutei e polpacci, ma i benefici raggiungono tutto il corpo, mente inclusa.

Camminare fa bene alla salute del cervello perché aumenta l’afflusso di sangue e l’ossigenazione. A evidenziarlo è stato uno studio pubblicato online sul Journal of Alzheimer’s Disease e condotto su anziani con una lieve perdita di memoria, che hanno seguito un programma di esercizi per un anno. Coloro che hanno eseguito un esercizio aerobico hanno mostrato una minore rigidità dei vasi sanguigni nel collo e un aumento del flusso globale di sangue al cervello, mentre questi cambiamenti non sono stati trovati nelle persone che hanno seguito il programma di stretching.

Questo tipo di esercizio fisico può ridurre i livelli di stress dandoti una pausa dai fattori di stress quotidiani e aiutandoti a diventare più consapevole. Camminare può aiutare ad alleviare i sintomi di ansia e depressione che potresti provare perché ti aiuta a concentrarti maggiormente sul momento che vivi e meno su ciò che ti sta causando ansia. E può aiutare con la depressione perché il movimento ti dà endorfine, che portano a sentimenti e pensieri più felici.

Camminare 30 minuti al giorno può aiutare a ridurre il rischio di infarto e malattie, secondo l’American Heart Association. Poi ci sono i benefici per la linea. Se stai cercando di perdere peso, inizia a camminare almeno una mezzoretta al giorno. In uno studio del 2022 pubblicato su Nutrients, le donne in sovrappeso che facevano una camminata veloce di 30 minuti cinque giorni alla settimana hanno perso quasi due chili in 12 settimane. Foto di Pexels da Pixabay.