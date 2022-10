4 frutti autunnali molto sani che dovresti inserire nella dieta

Sfrutta le proprietà benefiche di alcuni frutti autunnali tipici per una carica di energia e vitamine. Da qualche settimana abbiano dato il benvenuto all’autunno, una stagione ricca di cambiamenti in cui è tempo di adattarsi a temperature più fresche e ore di luce diurne più brevi. Ed è tempo di fare qualche cambiamento anche nella nostra dieta. La scelta migliore è quella di scommettere sui cibi di stagione, in particolare la frutta. Vediamo allora quali sono i frutti autunnali (a parte quelli più tipici e comuni come le mele) con proprietà più salutari, in modo da poterli includere nella tua dieta.

Melograno

Questo frutto ha un grande apporto nutritivo, è povero di calorie e zuccheri. Ricco di vitamine, A, C, D, E, K, B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e niacina. Contiene minerali come potassio, fosforo, ferro, zolfo, silicio, zinco e calcio. Contiene anche acido citrico, malico, pelagico, punicico e Omega 5.

Azioni principali:

Può aiutare a proteggere il sistema cardiaco aiutando ad abbassare la pressione sanguigna, i livelli di colesterolo e lo stress ossidativo.

Aiuta ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue ed ha proprietà antinfiammatorie.

Ha un alto potere antiossidante, può essere paragonato al vino rosso, al tè verde, ai mirtilli e al ribes.

I componenti attivi specifici che conferiscono le proprietà al melograno sono le punicalagine, i polifenoli che gli conferiscono le proprietà di contrastare i radicali liberi.

Migliora la combustione dei grassi , diminuisce la produzione di trigliceridi.

Importante azione antiossidante e antinfiammatoria.

Migliora la salute dell’apparato digerente e l’equilibrio ormonale.

Aiuta la rigenerazione dell’epidermide.

Come mangiarli: 1 melagrana fornisce circa 105 Kcal. I semi di melograno si aggiungono facilmente alle insalate. Anche nei frullati. Oppure puoi mangiarli come dessert con un po’ di succo di limone.

Lime

Esistono diverse varietà di lime a seconda della regione in cui viene coltivato. Molto povero di calorie, il lime è un po’ più acido e più aromatico di altri agrumi. I lime sono ricchi di vitamina C, flavonoidi, contengono beta carotene, acido caffeico e ferulico e sono ricchi di potassio, ferro, calcio, vitamina B6 e tiamina (B1).

Azioni principali:

Aiuta a migliorare l’ assimilazione di fosforo e ferro.

Ha una buona azione antiossidante grazie all’alto contenuto di vitamine, acido ascorbico e flavonoidi.

Può aiutare a favorire la salute del sistema immunitario aiutando a migliorare la produzione di globuli bianchi.

Migliora l’infiammazione cronica.

Migliora la qualità della pelle grazie al suo contenuto di vitamina C.

Come mangiarlo: L’ideale è inserire il lime in insalate, succhi o frullati. Pur essendo molto aromatico, il lime aiuta ad esaltare il sapore di altri cibi, in particolare quello del pesce soprattutto crudo.

Uva

Possiamo considerare l’uva uno dei frutti più facili da mangiare, con un grande apporto di nutrienti. E’ molto ricca di fibre, ma anche di carboidrati, contiene vitamina K, vitamina B1, B2, B6, potassio, vitamina C, manganese e vitamina E. Contiene elementi naturali antiossidanti e antinfiammatori come il resveratrolo, tra i flavonoidi più benefici.

Azioni principali:

Aiuta a proteggere la salute degli occhi , in particolare dai danni dei raggi UV.

Gli alti livelli di fibre e potassio aiutano a mantenere regolare la pressione sanguigna. Il resveratrolo e la quercetina proteggono il sistema cardiovascolare dai danni ossidativi e infiammatori.

Può stimolare la concentrazione e secondo alcuni studi, il succo d’uva aiuta a migliorare l’apprendimento e l’umore.

Nonostante sia ricca di zuccheri, ha un indice glicemico da basso a moderato, a seconda della varietà e, ovviamente, della quantità assunta.

Come mangiarla: 100 gr di uva contiene 67 kcal. Poiché l’uva è molto versatile, può essere aggiunta a qualsiasi piatto, l’ideale è mangiarla intera compresa la buccia, che contiene moltissimi flavonoidi e fibre.

Mela Cotogna

Uno dei frutti più tipici della cultura mediterranea in autunno (nell’antica Grecia veniva mangiato come simbolo di amore e fertilità). È molto ricca di nutrienti, soprattutto fibre, vitamina C, vitamina B1, vitamina B6, rame, ferro, potassio e magnesio. Contiene anche antiossidanti,

Azioni principali:

Può aiutare a ridurre la nausea mattutina.

Grazie al suo alto contenuto di pectina, può aiutare a proteggere l’apparato digerente, agisce come protettore della parete intestinale, protegge da problemi come colon irritabile, colite ulcerosa e infiammazioni addominali. Ecco perché di solito è raccomandato per problemi come disturbi causati dall’infezione da Helicobacter pylori.

Può aiutare a ridurre i sintomi del reflusso gastroesofageo anche nei bambini.

Le proprietà protettive dell’apparato digerente, la capacità di proteggere il microbiota intestinale e il contenuto vitaminico possono aiutare a migliorare il sistema immunitario.

Come mangiarla: 100 grammi di mela cotogna contengono 57 kcal. L’ideale è farla cotta e mangiarla tal quale, ma possiamo anche aggiungerla allo yogurt o alla farina d’avena.