4 cattive abitudini nemiche del tuo umore

Ci sono delle abitudini in grado di mettere in dubbio il nostro buon umore. In alcuni casi ne siamo consapevoli, in altri no. In estate la routine subisce una sorta di sconvolgimento. Le temperature elevate spingono a essere più pigri, ma non per questo bisogna rinunciare del tutto al movimento. Questi due anni di pandemia hanno messo a dura prova la nostra serenità. L’isolamento e la paura del contagio hanno provocato un’impennata di ansia e stress generali, al punto che si è parlato di una seconda pandemia, quella dei problemi legati alla salute mentale. Ecco una serie di abitudini nemiche del tuo umore.

I ricercatori dell’Università della California a Berkeley hanno scoperto come le persone private dal sonno si sentano più sole e meno inclini a interagire con gli altri, evitando lo stretto contatto più o meno allo stesso modo delle persone che soffrono di ansia sociale. Ma c’è di più: chi dorme poco è socialmente poco attraente per gli altri.

Quanta caffeina si può consumare al giorno? Fino a 4-5 tazzine di caffè non ci sono effetti negativi per la salute. E’ troppa invece se si iniziano ad avere insonnia, tremolii, ansia o tachicardia. La caffeina può far parte di una dieta sana per la maggior parte delle persone, a patto che non sia troppa. Per quanto riguarda te e caffè, la quantità può variare anche in base e come e dove sono cresciute foglie e semi, lavorazione e preparazione. Quindi attenzione a non esagerare.

La quantità di attività fisica che svolgiamo ogni giorno può avere un enorme impatto sul nostro umore. La ricerca ha suggerito che l’esercizio fisico regolare potrebbe persino alleviare i sintomi della depressione e dell’ansia. Inizia in piccolo. Metti da parte 20 minuti al giorno per una camminata veloce e rimarrai stupito di quanto velocemente il tuo umore migliorerà.

Confrontarsi con gli altri sui social media è un’arma a doppio taglio. Apparentemente rende felici, ma esporsi troppo o seguire assiduamente qualcuno può avere un effetto opposto sulla propria salute mentale. Vedere sempre modelli inarrivabili, allontana dalla realtà e crea disagio. Foto di StockSnap da Pixabay