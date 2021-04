La scorsa settimana ho dovuto prendere una decisione molto difficile. Questo, ha contribuito ad aumentare lo stress e l’ansia che negli ultimi anni accompagnano la mia vita. Se in alcuni periodi riesco a tenere a bada l’ansia, ci sono giorni che sembra concentrarsi tutta tra stomaco e intestino. La gastrite inizia a farsi sentire, così come il gonfiore di stomaco. E non c’entra la dieta, ormai è chiaro. E’ l’ansia che gioca brutti scherzi al mio stomaco.

In prossimità della decisione difficile che dovevo prendere, ecco che l’ansia ha iniziato a scatenare ogni cellula del mio apparato digerente. Allora ho capito: dovevo muovermi. Non stava servendo a niente svagarmi su Twitter o parlare al telefono con una amica. Il mio corpo sapeva che l’unica opzione era quella di espellere l’energia negativa e nervosa con una sana passeggiata.

Gastrite nervosa, il mio rimedio che mi fa stare meglio

Così, ho messo le air pods con una playlist rilassante, ho indossato leggings e felpa e mi sono recata al parco vicino casa. Ho la fortuna di vivere in città ma in prossimità di un grande polmone verde. Sono partita a ritmo sostenuto e ho passato alcuni minuti semplicemente camminando in modo veloce, respirando profondamente e facendo una scansione del corpo per prendere consapevolezza del momento presente.

Non sono una grande meditatrice, ma sapevo che avrei potuto usare questa passeggiata per qualcosa di più del semplice esercizio. E quei brevi momenti di consapevolezza sono stati sufficienti per focalizzarmi di nuovo su me stessa. Ho camminato per il parco degli Acquedotti passando per i sentieri sterrati, arrivando fino alla casetta più lontana del pastore. Ho notato le fioriture di margherite, i piccoli boccioli che appaiono sugli alberi. Ho riflettuto su quanto questa primavera sembra essere diversa dall’ultima.

Mi meravigliavo di come tutto questo – aria fresca, spazi verdi, movimento – fosse libero, pronto per essere “utilizzato” ogni volta che ne avevo bisogno. Sapevo che sarei stata bene, indipendentemente dalla scelta finale a cui fossi arrivata.

Una passeggiata per contrastare ansia e stress, il mio consiglio per te

So che sembra un consiglio tremendamente banale e semplice. “Fai una stupida passeggiata!” ma dai? Eppure a volte, alcuni principi di base della cura di noi stessi (bevi acqua, mettiti al sole per 20 minuti, muoviti) escono direttamente dalla finestra. E nei momenti di crisi tendiamo a scegliere tutto ciò che ci fa sentire peggio.

Non sto dicendo che poi non ho più rimuginato in modo preoccupato su quella scelta difficile. Però ti assicuro che quella passeggiata ha davvero aiutato il mio stomaco e la gastrite nervosa è miracolosamente quasi scomparsa.

E ovviamente, anche se non stai affrontando una crisi esistenziale, camminare è semplicemente una buona abitudine per te.

Uno studio ha rilevato che le donne che camminano 4.400 passi al giorno hanno un rischio di morte prematura inferiore del 41% rispetto a quelle che ne fanno meno di 2.700. E, pensa un po’, il ritmo non ha nemmeno importanza. Veloce o lenta, la passeggiata è sempre benefica.

Se sei in grado di camminare, non hai bisogno che ti dica come farlo. Respira e vai, per tutto il tempo che puoi e con qualsiasi ritmo tu ti senta a tuo agio. Cammina verso qualcosa di buono.

Di Edvige Di Stefano