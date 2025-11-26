Ti svegli sempre di notte? il tuo fegato sta mandando questo segnale, cosa devi fare

Se ti capita spesso potrebbe esserci qualcosa da non prendere sotto gamba, cosa sapere e come riconoscere i sintomi

Quando capita di svegliarsi spesso di notte e la cosa non ha a che fare con il bisogno di andare la bagno o di bere, potrebbe essere il fegato che sta cercando di “dirci qualcosa”. Ebbene recenti studi hanno evidenziato come ci sia una correlazione tra la salute di questo organo e i risvegli notturni.

È importante riconoscere la sintomatologia così da potersi rivolgere subito a un esperto ed effettuare le dovute cure per evitare di stressare troppo il fegato, tornando ad avere un sonno tranquillo. Aldilà di una visita, ci sono anche alcuni accorgimenti che si possono avere per avere benefici fin da subito.

Risvegli notturni? Cosa ci sta dicendo il fegato

I sintomi più comuni di un fegato affaticato sono i risvegli notturni e l’insonnia, per questo motivo – quando ci si inizia a svegliare troppo la notte, senza un apparente ragione – potrebbe esserci qualcosa che non va a questo organo.

Recenti studi hanno evidenziato che ci sia un orario preciso in cui ci si risveglia quando si hanno problemi al fegato, si tratta delle tre di notte. Quando ci si alza a quest’ora, potrebbe essere dovuto a un picco di cortisolo secondario a un elevato controllo della glicemia notturna da parte del fegato. Si potrebbe trattare di un fegato grasso o potrebbe solo necessitare di un supporto. In entrambi i casi, la prima cosa da fare, ancor prima di rivolgersi a un esperto, qualora si noti che i risvegli sono frequenti, si possono seguire una serie di accorgimenti per vedere se la situazione migliora.

In primi bisogna assolutamente evitare cibi troppo pesanti e grassi a cena, che non favoriscono la digestione e possono provocare diversi fastidi, è sempre preferibile un pasto leggero che faciliti il processo digestivo. Prima di andare a dormire è consigliabile prima di andare a dormire assumere magnesio e bisglicinato, cardio marano, inositolo e la vitamina E che è un supporto per la funzione epatica. Un’altra cosa che si può fare e assumere infusi con delle piante che aiutano a rilassarsi come la valeriana, melissa e passiflora. Esistono anche integratori che le contengono tutte e che aiutano ad avere un buon risposo notturno. Se i sintomi e i fastidi persistono è bene rivolgersi a un medico per un controllo accurato.