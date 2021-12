Molte delle maschere, creme e sieri che utilizziamo quotidianamente contengono nella loro composizione uno degli ingredienti protagonisti della cosmesi naturale: l’avocado. Quindi, pensare di realizzare a casa qualche prodotto di bellezza con questo ingrediente è assolutamente una buona idea. L’avocado è un alimento ricco di vitamine ed è indicato per la cura della pelle, soprattutto quella secca e molto secca, sensibile, irritata e danneggiata.

Inoltre, favorisce una maggiore sintesi di collagene e, quindi, ha un’azione antirughe. È antinfiammatorio e accelera il processo di cicatrizzazione delle ferite. Secondo alcuni studi, è efficace anche nel trattamento delle smagliature e della psoriasi. Infine, è adatto anche per la cura dei capelli, soprattutto se secchi o danneggiati.

Pertanto, possiamo provare a realizzare maschere e creme all’avocado. Sono semplici da preparare, economiche e molto efficaci.

Leggi anche: Scopri le maschere con farina per il viso che proteggono e migliorano il tono della pelle.

Come usare al meglio l’avocado

In casa possiamo usare la polpa dell’avocado montata, ma solo se la utilizzeremo subito in quanto tende ad ossidarsi velocemente. er questo motivo in cosmetica viene utilizzato solo l’olio vegetale del frutto. Ma se prepariamo creme e maschere appena prima di applicarle, la polpa di avocado andrà benissimo.

Maschere, siero e creme con avocado

Vediamo allora 5 maschere e creme all’avocado che possiamo realizzare in casa, che ci aiuteranno a idratare e nutrire in profondità la pelle e i capelli.

Maschera fatta in casa di polpa di avocado per pelli secche e/o mature

1 pezzo di avocado maturo

1 cucchiaio di yogurt

1 cucchiaino di olio d’oliva

Mescoliamo tutti gli ingredienti e applichiamo il composto sul viso per 10-15 minuti. Quindi sciacquiamo con abbondante acqua tiepida. Possiamo eseguire questa maschera 2 volte a settimana.

Leggi anche: Chi la usa, dice che questa maschera all’olio di argan ha salvato i capelli secchi e danneggiati.

Siero di avocado

Possiamo usare l’olio di avocado direttamente sulla pelle e sui capelli. Basteranno poche gocce per nutrire a fondo.

Per la pelle: versiamo da 2 a 5 gocce sui palmi delle nostre mani. Strofiniamo in modo che si diffonda sui palmi e si scaldi leggermente. Applichiamo con tocchi delicati su viso, collo e décolleté dopo aver utilizzato la nostra crema idratante.

Per i capelli: versare da 2 a 5 gocce sui palmi delle nostre mani. Strofiniamo in modo che si diffonda sui palmi e si scaldi leggermente. Separiamo i capelli in due e andiamo a pettinarli con le mani dalle estremità al centro dei capelli.

Siero viso per pelli mature

Un cucchiaino di olio di avocado

Un cucchiaino di olio di mandorle

2 gocce di olio essenziale di geranio

1 goccia di olio essenziale di lavanda

Mescoliamo tutto in un contenitore e mettiamo il composto in un contenitore di vetro, preferibilmente con un contagocce. Versiamo da 2 a 5 gocce sui palmi delle nostre mani. Strofiniamo in modo che si diffonda sui palmi e si scaldi leggermente. Applichiamo con tocchi delicati su viso, collo e décolleté dopo aver utilizzato la nostra crema idratante.

Siero nutriente per capelli

1 cucchiaino di olio di avocado

1 cucchiaino di olio di argan

2 gocce di olio essenziale di lavanda

1 goccia di olio essenziale di limone

Mescoliamo tutto in un contenitore e mettiamo il composto in un contenitore di vetro, preferibilmente con un contagocce. Versiamo da 2 a 5 gocce sui palmi delle nostre mani. Strofiniamo in modo che si diffonda sui palmi e si scaldi leggermente. Separiamo i capelli in due e passiamo le mani dalle estremità al centro dei capelli.

5. Crema per mani molto secche

1 cucchiaino di burro di karitè

1 cucchiaino di olio di avocado

Mescolare bene e applicare sulle mani finché non saranno asciutte.