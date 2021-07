I video dello spray fissante Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury hanno accumulato complessivamente oltre 173,5 mila Mi piace su TikTok, dimostrando come pochi spruzzi di spray rendono i diversi prodotti per il trucco da facilmente sfumabili a inamovibili. L’effetto fa sì che le persone si chiedano ” che tipo di magia è questa ?”. E con l’arrivo delle alte temperature estive, questo spray fissante potrebbe proprio fare comodo.

Gli ingredienti chiave di questo spray fissante

Dietro il potere dello spray fissante non c’è altro che la scienza. Secondo il marchio, la formula combina una specie di barriera protettiva – vale a dire, PVP – agiscono come uno “scudo invisibile per aiutare a fissare il trucco in modo impeccabile tutto il giorno senza che si sciolga o sbiadisca”. Inoltre, tra gli ingredienti è presente la resina aromatica, un tipo di resina aromatica proveniente dalla corteccia di un albero dell’isola greca di Chio che aiuta ad attenuare la visibilità dei pori.