Durante questi mesi di pandemia, TikTok ci ha dato più sollievo di quanto avremmo mai potuto prevedere, e l’ultimo prodotto che è diventato virale grazie all’app è uno scrub corpo che vale davvero l’acquisto.

Stiamo parlando dello scrub corpo Tree Hut Shea Sugar, che ha letteralmente preso d’assalto TikTik ed è diventato uno degli scrub più acquistati su Amazon.

Basta dare un’occhiata alla descrizione del prodotto di questo scrub per capire perché è diventato virale. Il suo ingrediente principale è la glicerina, un agente idratante che attira l’acqua sulla superficie della pelle, producendo un incredibile effetto glow. Come suggerisce il nome, contiene burro di karité puro al 100% per ammorbidire la pelle, oltre a granuli di zucchero per eliminare delicatamente le cellule morte. Senza parabeni e prodotto negli Stati Uniti, questo scrub corpo è anche ricco di balsami idratanti per la pelle come olio di semi di cartamo, olio di avocado e olio di mandorle dolci.

Su TikTok ne sono così ossessionati che sull’app ha guadagnato più di 10 milioni di visualizzazioni, diventando virale.

Il marchio consiglia di applicare il prodotto sulla pelle umida o asciutta, massaggiare delicatamente e con movimenti circolari e risciacquare, per una pelle setosa e morbida.

CORTESIA AMAZON

Cosa pensa chi ha già provato lo scrub corpo

Popolarità su TikTok a parte, lo scrub vanta oltre 30mila valutazioni ottime su Amazon. “Un prodotto unico , non ho mai provato uno scrub così buono” ha scritto un utente.

“Tree Hut potrebbe vendere questi scrub allo zucchero per il doppio del costo e le persone lo comprerebbero comunque – ha un odore così fantastico”, ha scritto un altro acquirente. “Esfolia bene la pelle, la rende morbida (non grassa come alcuni scrub) e ha un odore migliore di qualsiasi altro prodotto”.

Puoi scegliere tra tantissime fragranze, come Tropical Mango o Coconut Lime, e puoi fartelo spedire a casa con un click per meno di 18 euro. Approfittante, non te ne pentirai.