Seguendo le orme di celebrità come Lady Gaga e Rihanna, anche Selena Gomez ha lanciato il proprio marchio di bellezza.

La sua nuova azienda, Rare Beauty, è stata presentata da Sephora la scorsa settimana con rossetti labbra cremosi, eyeliner liquidi pigmentati e blush luminescenti. Ma c’è un prodotto che manca (almeno per il momento) alla collezione: il mascara.

Selena Gomez non ha ancora anticipato il lancio di un mascara, ma per il momento la cantante ha rivelato quello che usa per avere ciglia spettacolari senza ricorrere all’uso di quelle finte.

Durante un segmento video girato per Vogue su come realizzare un perfetto cat eye, Selena Gomez ha svelato il suo mascara preferito: lo Huda Beauty LEGIT Lashes Double-Ended.

CORRELATO: Selena Gomez, il tonico viso da 12 euro che usa prima di andare a dormire.

Ovviamente, l’interesse dell’attrice per i prodotti di bellezza ha sempre suscitato curiosità, ma il suo nuovo status di imprenditrice di make-up conferisce a questa rivelazione una importanza extra.

Dopotutto, la ricerca per scoprire il miglior mascara – quello che allunga e volumizza le tue ciglia senza creare grumi- è infinita.

Il Mascara Huda Beauty, il più comprato in Europa

Questo mascara, in fondo, sembra essere davvero eccezionale. Appena lanciato, questa estate, è subito diventato un best seller. Come ha scritto l’imprenditrice via social, nelle prime due settimane dopo il lancio è stato il più comprato in Europa.

“Grazie mille amori miei per averlo reso il mascara più venduto da Sephora Europa nelle ultime 2 settimane!”, ha scritto la make up artist su Instagram.

Perché Selena Gomez adora questo mascara

Il nuovo mascara di Huda ha una formula che contiene cere e fibre aderenti. E’ un prodotto 2 in 1 a doppia estremità per ottenere un volume estremo, ciglia lunghe senza appesantire.

Il mascara ha due applicatori: uno dotato di fibre volumizzanti leggere per dare volume, uno incurvare e allungare.

I consigli di Huda Beauty per applicare il nuovo mascara.

Iniziare con il lato volume, mettendo il prodotto più volte fino ad ottenere il risultato desiderato.

Aggiungere diversi strati sul lato curl & length per un risultato spettacolare.

Applicare la formula curl & length sulle ciglia inferiori per un look naturale e completo.

Huda ricorda di usare il lato volume prima di sovrapporre la formula curl & length per ottenere ciglia perfette.