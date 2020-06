Se cerchi un mascara volumizzante, fermati qui. Quello preferito di Kourntey Kardashian, infatti, ha tutte le carte in regola per diventare anche il tuo “mai più senza”.

La prima volta che sono uscita di casa con il mascara dopo mesi di lockdown, mi ha fatto sentire di nuovo viva. La mascherina filtrante mi copriva il resto del volto, ma le mie ciglia voluminose erano libere.

Mi sono così resa conto molto rapidamente che il 2020 sarà l’anno del mascara. Rossetti e fard avranno poco spazio, sotto la mascherina.

Nonostante abbia una lunga lista di mascara che adoro già, tra cui il lights, camera, lashes di Tarte (che purtroppo in Italia non è disponibile e riesco a fare scorta solo quando sono negli USA), il mascara Blinc Amplified e il moodstruck epic 4D di Younique, recentemente mi sono trovata a scorrere la selezione mascara di Nordstrom USA, in cerca di ispirazione.

Cercando tra i prodotti più votati, mi sono imbattuta nel mascara Lancôme volume modulabile.

Non so se sia stato più per la questione “modulabile” o per le oltre 1300 recensioni, ma questo prodotto mi ha incuriosita e ne ho voluto sapere di più.

Una rapida ricerca mi ha fatto scoprire che questo mascara non è certo uno qualunque. Si tratta del preferito di Kourtney Kardashian, che usa da 15 anni, e per molti anni si è cercato di riprodurne la formula, invano.

Nonostante le numerose ricerche, i modelli simili realizzati non riescono a corrispondere alla formula originale di questo mascara volumizzante.

Questo perché l’esclusiva formula soft-sculpt può aumentare fino a sei volte il volume delle ciglia naturali ma nonostante questo effetto drama, non si formeranno grumi o sbavature. Invece, otterrai ciglia voluminose a prova di sbavatura dalla radice alla punta.

Ma la formula modulabile di questo mascara volumizzante è solo metà del fascino. Il pennello brevettato con oltre 1000 setole ti permette di personalizzare il tuo look, scegliendo un’applicazione più leggera per il giorno, e strong per i make-up serali.

I recensori su Nordstrom concordano che si tratti del miglior “mascara modulabile” presente sul mercato, e molti lo chiamano il “Santo Graal”.

Sostengono che solo una passata di prodotto crea istantaneamente un effetto vamp naturale, con ulteriori passate puoi ottenere l’effetto drama desiderato.

Foto in evidenza by Aleksandra Rupar on Unsplash