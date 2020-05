Le Kardashian ne sono ossessionate. Aiuta a prevenire le smagliature e idrata la pelle. Ma questo olio per la pelle può fare molto di più.

CORTESIA AMAZON

I clienti di Amazon riescono a riconoscere un buon prodotto quando lo vedono. Quindi, non posso che essere incuriosita quando mi accorgo che un gran numero di acquirenti si affollano a recensire positivamente un prodotto specifico.

Dopotutto, è grazie a questo meccanismo se ho scoperto dei veri gioiellini come questa crema anti invecchiamento o questo siero antirughe.

Leggere delle buone recensioni può essere molto utile quando parliamo di prodotti di bellezza, dove c’è una infinità di opzioni tra cui scegliere.

Il prodotto che mi ha incuriosito, è l’olio per il corpo Bio-Oil, che su Amazon quasi 1400 recensioni e quattro stelline e mezzo.

A quanto pare, centinaia di clienti hanno fatto affidamento a questo olio per la pelle multitasking. E’ un olio famoso per prevenire e tenere sotto controllo smagliature e l’aspetto delle cicatrici, aiuta a uniformare il tono della pelle e idrata la pelle secca.

Un recensore ha scritto:

“Veramente ottimo!!! Lo sto applicando una o due volte al giorno da un mesetto sui segni profondissimi lasciati sul viso della mia bambina dalla varicella e devo dire che sono stupita dal risultato. Piano piano sta aiutando a creare strati di pelle senza formare ancora la cicatrice. È come se continuasse a tenere attivo il processo di cicatrizzazione. Il “buco” è sempre meno profondo. Profumo delizioso. Il prezzo su amazon è la metà che in farmacia. Consigliatissimo!”.

“Utilizzato nel post operatorio per una cicatrice abbastanza estesa, fa il suo dovere in termini di idratazione e rinnovamento cellulare”.

Ancora, per quel vale, sappiate che le Kardashian sono entusiaste di questo olio per la pelle, la cui formula prevede estratti di piante, vitamine e una speciale tecnologia che lo mantiene leggero e non troppo grasso.

Kim ha affermato di essersi affidata a questo olio per la pelle durante la sua gravidanza. Khloe lo ha definito come una delle sue migliori scelte per la prevenzione delle smagliature.

