Se stai cercando il siero antirughe più venduto, sappi che questo prodotto cult di Kate Somerville ha visto un incremento di ricerche su Google del 954 percento.

Diciamo la verità, questi ultimi due mesi sono stati stressanti. Con la situazione economica, sanitaria e politica così in crisi, è normale se hai avuto sentimenti di preoccupazione.

Se ti senti scoppiare, se ti senti sotto stress, sappi che è normale.

Non solo. Anche il nostro fisico e la nostra pelle possono risentire di questo clima incerto.

Ti vedi più grigio e spento del solito? E’ possibile. E non solo perché i nostri parrucchieri e centri estetici sono stati chiusi per molto tempo.

Hai visto in queste ultime settimane spuntare qualche linea sottile in più? Non sei solo.

E a dirlo non siamo noi, ma i dati di acquisto e ricerche google che abbiamo raccolto negli ultimi due mesi.

I trend di ricerca rappresentano un segnale rivelatore di ciò che le persone hanno vissuto -e stanno ancora vivendo- a porte chiuse.

Ebbene, alcuni prodotti essenziali per la cura di sé come le tinte per capelli da fare in casa, i kit per manicure, maschere disintossicanti e sieri e idratanti anti invecchiamento hanno visto un picco di ricerche e di vendite nelle ultime settimane.

In effetti, se stai cercando il siero antirughe più venduto, sei proprio nel posto giusto.

Il mercato sui sieri anti invecchiamento è decisamente saturo, ma secondo Google Insights, il siero antirughe più venduto, o comunque quello più ricercato su Google, è il Wrinkle Warrior 2 in 1 di Kate Somerville.

Questo prezioso gioiellino ha visto nelle ultime settimane un incremento del 954% delle ricerche. Traduzione: sta letteralmente volando dagli scaffali.

In breve: questo siero antirughe è un ibrido, un siero idratante che rimpolpa istantaneamente la pelle e distende le rughe, sottili e profonde.

Perché sta andando sold-out ovunque: questo piccolo eroe antirughe due in uno è ricco di ingredienti nutrienti e anti-invecchiamento. Come per esempio l’acido ialuronico, che idrata e riduce la comparsa di rughe sottili. Oppure aminoacidi, che mantengono l’idratazione e la tonicità della pelle per un aspetto morbido e sano. E ancora l’estratto di frutto di zanthalene bungeanum, che agisce per ridurre visibilmente la comparsa delle rughe.

Inoltre, ha una texture leggera e si assorbe rapidamente, per una pelle liscia e soda che consente un’ottima applicazione del make-up.