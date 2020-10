C’è un rossetto Chanel che può diventare il vostro grande alleato in questo periodo in cui indossiamo tutti le mascherine.

Parliamo di Le Rouge Duo Ultra Tenue, disponibile in 29 tonalità al prezzo di 35 euro. Un vero must have della stagione.

Si tratta di un duo per labbra a lunga tenuta con doppio packaging pratico e moderno: da un lato, un rossetto liquido intenso, dall’altro, un gloss trasparente.

Il rossetto liquido è composto da un’associazione di polimeri innovativi, per offrire lunga tenuta, brillantezza e omogeneità del colore.

Poi un olio gelificato, per garantire un’azione anti-sbavatura, micro-pigmenti, per intensificare il colore e migliorare l’aderenza.

Il gloss è invece realizzato con un mix di oli e di cere, per offrire confort e una brillantezza.

Prima va applicato il rossetto, dopo qualche istante il lucidalabbra, che si può stendere più volte al giorno per mantenere le labbra idratate.

Tra i colori che vi consigliamo c’è Tender Beige, una tinta che potrete indossare tutti i giorni.

Se invece puntate a delle tinte accese, sono disponibili più varianti di rosso.

Altri rossetti a lunga tenuta.

Qualche mese fa vi abbiamo parlato di un rossetto liquido effetto mat a lunga durata che vale la pena di provare.

Il prodotto è Lime Crime Matte Velvetines, che è stato il primo prodotto ad essere lanciato dal brand.

E’ stato concepito e sviluppato dalla fondatrice di Lime Crime, Doe Deere.

Da provare anche Superstay Matte Ink della Maybelline, che offre una finitura opaca vellutata long lasting in un solo gesto.

Superstay ha un finish extra matte, colore pieno e un risultato coprente ed uniforme fino a 16H.

Altra opzione, Stunna Lip Paint di Fenty Beauty by Rihanna, un rossetto che ha una tenuta garantita per 12h, non si sfalda, resta liscio e a prova di baci.