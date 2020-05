Contro impurità e brufoli le maschere viso specifiche sono una mano santa. Chi combatte contro l’acne lo sa: questa battaglia può sembrare infinita.

La tua skincare è perfetta: detergente viso specifico la mattina, siero esfoliante, trattamento random e crema idratante rigorosamente oil free. Alla fine, forse, tutti questi prodotti servono a qualcosa. Ma il ciclo ricomincia ogni giorno. Con un nuova serie di brufoli che ti sono spuntati sul mento.

Ed è proprio per questo che sono state inventate le maschere viso.

Trattare la pelle con maschere viso ricche di ingredienti specifici per combattere acne e brufoli, può essere una buona scelta.

Tuttavia, se stai già utilizzando prodotti contro l’acne prescritti da un dermatologo, consulta sempre il tuo medico prima di ricorrere a qualsiasi altro prodotto, per assicurarti che le formule siano efficaci.

La dott.ssa Jeanine Downie, dermatologa certificata e fondatrice di Image Dermatology, spiega a Shape:

“A volte le maschere per l’acne possono lenire e ridurre al minimo questo problema, riducendo l’infiammazione coinvolta nelle papule e nelle pustole”.

Per questo motivo, una buona maschera viso può essere utile per purificare la pelle, eliminare le impurità e ottenere una pelle più sana e liscia.

Ricorda solo che quando applichi le maschere viso, uno strato più corposo di prodotto non farà funzionare meglio il trattamento. Per questo motivo, non è necessario eccedere con le quantità. Il giusto è sempre nel mezzo.

Di seguito, abbiamo raccolto le 8 migliori maschere viso, secondo la nostra esperienza, per aiutarti a liberarti dei brufoletti una volta per tutte.

Migliore in assoluto: SkinCeuticals Clarifying Clay Masque

Lo sappiano, non è certo tra le più economiche. Ma ve lo assicuriamo: il prodotto vale tutti i soldi spesi. Non a caso, SkinCeuticals è uno dei marchi preferiti dai dermatologi. La sua formula offre un mix di argille naturali e idrossiacidi per lenire i pori, rimuovere impurità e sebo in eccesso ed esfoliare la superficie cutanea

Per acquitarla: 63,90 €; amazon.it

Ottima per la pelle grassa: Clinique Anti-Blemish Solutions, Maschera purificante seboregolatrice

Vuoi combattere i brufoli e tenere sotto controllo tua pelle grassa? Questa maschera Clinique fa al caso tuo. La sua formula purifica e schiarisce la pelle. Inoltre, tiene sotto controllo il sebo in eccesso.

Per acquistarla: 24,90 €; amazon.it

La più economica: L’Oréal Paris Machera Purificante Argilla pura

Vuoi un prodotto economico ed efficace per purificare la pelle del viso? Questa maschera della L’Oreal non ti deluderà. La sua formula prevede l’associazione unica di 3 argille minerali: Caolino, Montmorillonite, Ghassoul. La pelle apparirà più fresca, pulita, purificata.

Per acquistarela: 7,48 €; amazon.it

La migliore per i pori ostruiti: OLEHENRIKSEN Cold Punge Mask

Con una combinazione di argilla, antiossidanti e acidi AHA / BHA, questa maschera detossinante e rinfrescante è la tua salvezza contro i pori ostruiti e dilatati.

Per acquistarla: 35,50€; amazon.it

Migliore sotto la doccia: Neutrogena Visibly Clear maschera contro i pori dilatati e l’effetto lucido, sotto la doccia

Se non hai tanto tempo, questa maschera da fare sotto la doccia è perfetta per te. Una formula che opacizza la pelle senza disidratarla. Ideale per le pelli grasse e a tendenza acneica, quest’efficace maschera per il viso si applica facilmente sulla pelle e la trasforma sfruttando il vapore della doccia. Agendo in soli 60 secondi, è comodissima e perfetta per chi ha una vita ricca di impegni.

Per acquistarla: 9,60 €; amazon.it

Ideale per le pelli sensibili: Caudalie Purifying Clay Mask

Dì addio ai tuoi brufoletti senza irritare la pelle sensibile. Caudalie ha aggiunto alla sua maschera un estratto calmante e idratante di camomilla, olio di squalano e semi d’uva per ridurre al minimo arrossamenti e secchezza.

Per acquistarla: 27,70; amazon.it

Migliore maschera al carbone: Dr. Organic Maschera Viso Purificante al Carbone Attivo

Maschera viso al carbone attivo, profondamente disintossicante. Con estratti di frutta antiossidanti, assorbe il sebo in eccesso ed esfolia la pelle con delicatezza.

Per acquistarla: 20,95 €; amazon.it

Il miglior affare: The Ordinary Acido Salicilico 2% Masque

Con acido salicilico al 2%, argilla e carbone, la maschera di The Ordinary è la nostra migliore amica per eliminare il sebo in eccesso. La pelle si sentirà più fresca e pulita, senza diventare secca. Questo perché questa maschera ha la particolarità di non asciugarsi completamente quando la lasci sul viso.

Per acquistarla: 24,00 €; amazon.it

Foto in evidenza by Amanda Dalbjörn on Unsplash