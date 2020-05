Jessica Alba ha rivelato il suo trucco per ciglia drammatiche e voluminose. L’attrice ha pubblicato il suo primo video ASMR su Youtube qualche settimana fa, per rendere un po’ più lieta la quarantena ai suoi follower. Per l’occasione, ha svelato i suoi trucchi per ottenere super drama lash.

Cos’è ASMR

Se non sai cosa sia un video ASMR niente paura, ci pensiamo noi. ASMR è acronimo di Autonomous Sensory Meridian Response, risposta autonoma del meridiano sensoriale. Non è niente altro che una sensazione di rilassamento che parte dal cuoio capelluto e si diffonde al resto del corpo.

Si tratta di una particolare risposta sensoriale a stimoli tattili o uditivi.

Se usi l’ASMR per rilassarti e i tutorial di trucco, non lasciarti sfuggire il video di Jessica Alba in cui spiega come ottenere ciglia lunghe, voluminose e intense.

Nel video, Jessica Alba ha condiviso il trick con cui riesce ad ottenere ciglia dall’effetto drama senza utilizzare ciglia finte.

Ciglia effetto drama, la preparazione

Innanzitutto, Jessica Alba prepara le ciglia con il piegaciglia, passaggio fondamentale per ottenere un effetto WOW. L’attrice utilizza il Tweezerman Procurl classico in oro rosa (puoi trovarlo anche su Amazon, 22 euro), stringendo con decisione per alcuni secondi.

“Il piegaciglia è fondamentale” spiega Jessica Alba nel video.

Jessica Alba, il mascara

Dopo questo passaggio, Jessica Alba passa al mascara.

L’attrice utilizza Extreme Length Mascara + Primer Mascara di Honest Beauty, la sua linea di bellezza. In Italia, puoi trovarla da Douglas a 20,99.

Questo prodotto di bellezza è composto da un primer su un lato e un mascara dall’altra. Entrambi contengono ingredienti super nutrienti come l’olio di jojoba e la vitamina E.

Molti primer per ciglia devono essere seguiti immediatamente dal mascara per ottenere un effetto pulito e non grumoso.

Ma il prodotto 2 in 1 di Honest Beauty in realtà richiede di aspettare 30 secondi tra i 2 passaggi, come dimostra la stessa Jessica Alba nel suo video.

Naturalmente, se hai già un tuo mascara preferito o comunque ne hai qualcuno da smaltire, non è necessario acquistarne uno subito.

Acquista i primer

Per ciglia dall’effetto super drama puoi acquistare un buon primer separatamente.

Per esempio, c’è L’Oreal Voluminous Lash Paradise Primer (compralo, 12,88 € su Amazon ), un primer occhi da applicare prima del mascara per amplificare il volume e la lunghezza delle ciglia, tra i prodotti di punta del marchio.

Un’altra buona opzione, è il primer Lash Sensational di Maybelline, (compralo, 9,98 € su Amazon). Migliora il look delle ciglia e dona volume e lunghezza, lasciandole morbide ed elastiche.

Ancora, se cerchi qualcosa di più completo, puoi optare per il siero per ciglia e sopracciglia di Sophinya. Un trattamento per una buona ricrescita delle ciglia, un booster per ciglia più lunghe e più spesse. (Compralo, 20,98 € su Amazon).

