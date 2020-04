Avrai sicuramente già sentito parlare negli ultimi tempi del siero ciglia, un prodotto ormai amatissimo e irrinunciabile per moltissime beauty addicted. Ma cos’è esattamente il siero per ciglia, come funziona e a cosa serve? E soprattutto, dove comprare il migliore prodotto online ora che i negozi sono ancora tutti chiusi?

Il siero ciglia è ormai un prodotto must-have, che non dovrebbe assolutamente mancare nella tua beauty routine e noi ti spieghiamo perché. Il siero per ciglia è un piccolo gioiellino che, grazie ai suoi principi attivi, aiuta a dare volume, forza, vigore e lunghezza alle ciglia, così che quando andrai a mettere il mascara saranno più voluminose e belle naturalmente, già dall’interno.

Siero ciglia, le differenze con il mascara

A proposito di mascara, è bene specificare che il siero ciglia non è la stessa cosa di un mascara allungante. Spesso si fa confusione, ma c’è una netta differenza. I mascara allunganti, infatti, ci aiutano ad allungare le ciglia con cere, resine e microfibre di nylon ma agiscono sull’esterno della ciglia mentre i sieri agiscono dall’interno, rinforzando le nostre ciglia con formule ricche di vitamine e oli. Sarebbe come confondere una crema viso con un fondotinta, che hanno specifiche molto diverse nonostante entrambe aiutino a migliorare la bellezza della nostra pelle.

Cos’è, a cosa serve e quando applicarlo

Il siero ciglia si presenta spesso con la forma di un eyeliner liquido e, grazie a delle formule specifiche, risulta un vero e proprio trattamento per le nostre ciglia che, con il tempo, diventeranno più lunghe e folte. La cosa più importante, per riuscire a ottenere risultati, è ovviamente la costanza: il siero ciglia come qualsiasi altro prodotto della nostra skincare deve essere applicato con regolarità per ottenere risultati apprezzabili. Dovresti stenderlo ogni sera per almeno due mesi, insistendo per bene sulle radici delle ciglia.

Siero ciglia, i migliori da acquistare online

Ora che hai scoperto l’importanza di questo prodotto, non ti resta che acquistare quello più adatto a te. Negozi specializzati e profumerie sono attualmente chiusi, ma potrai trovare diversi prodotti validi sui siti di e-commerce

Orphica Siero per ciglia Realash

Il più venduto: è probabilmente il siero per ciglia più famoso ed è anche uno tra i più venduti. Questo siero è una vera certezza, la cui formula concentrata in soli 3 ml aiuta a rinforzare le ciglia e stimolarne la crescita. Ricco di estratti vegetali tra cui spiccano la Calendula all’Equiseto, antiossidante, ed altre erbe officinali che agiscono come stimolanti della crescita di capelli e ciglia, la sua formula contiene anche elementi come il Biotinoil Tripeptide-1, che interviene invece sulla produzione di DHT, aumentando significativamente la crescita delle ciglia in fase Anagen, quella di crescita attiva dei follicoli piliferi.

Sophinya Siero per ciglia e sopracciglia

Naturale 100%: la formula di questo prodotto 100% vegan contiene vitamine, collagene e peptidi, tutti principi attivi utili a ispessire le ciglia, allungarle e rinforzarle. La formulazione non contiene prostagrlandina (agente ipotensivo oculare utilizzato per il trattamento del glaucoma, che può causare effetti collaterali importanti come l’ipertricosi). Inoltre, è privo di coloranti, profumi e siliconi. In 3 mesi, rende le ciglia folte e luminose.

RevitaLash Advanced

Il più sofisticato: uno speciale siero per ciglia che aiuta a ridurne la perdita e a prevenirne la caduta. La sua formula risponde ai segni visivi dell’invecchiamento delle ciglia e dello stress: ciglia asciutte, fragili e senza vita. Aiuta a migliorare flessibilità, idratazione e lucentezza.

Siero Poppy Austin

Miglior rapporto qualità/prezzo: se volete provare un prodotto valido senza spendere troppo, questo è ciò che fa per voi. Consigliatissimo e vendutissimo su Amazon, questo siero è biologico, vegano e naturale ed è capace di fortificare, infoltire e stimolare la crescita di ciglia e sopracciglia. Ricco di vitamine, antiossidanti ed acidi grassi essenziali, aiuta ad allungare e inspessire le ciglia. Inoltre, si tratta di un prodotto ipoallergenico e delicato, adatto anche alle pelli sensibili. Non eccessivamente costoso, delicato ed efficace, questo siero è l’alleato di bellezza che non dovrebbe mancare nel tuo beauty case.

Siero Orolash Eyelash

Il più ricercato tra le beauty addicted londinesi: in quel di Londra sono tutte pazze per questo siero per ciglia. Tra i più acquistati nelle profumerie e boutique, nel panorama londinese è considerato un must-have irrinunciabile. La sua formulazione è ricca di Peptid3D, che nutrono i follicoli piliferi agendo direttamente dall’epidermide oculare, e di Vitamine A, E e di peptidi.

Foto in evidenza by Tamara Bellis on Unsplash