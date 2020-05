Anche l’attrice Hilary Duff durante la quarantena ha condiviso con suoi i follower alcuni segreti di bellezza.

Tra i prodotti che usa per curare i capelli c’è la Treatment Masque del brand Ouai.

Si tratta della linea di Jen Atkin, considerata una delle parrucchieri più influenti al mondo.

Atkin è la proprietaria della linea per capelli Ouai, ma anche fondatrice della rivista digitale ManeAddicts ed editorialista di Glamour Magazine.

La maschera scelta da Hilary Duff è venduta in Italia da Sephora e Zalando.

La sua fragranza è Melrose Place, un profumo ricco e vellutato di rosa con sentori di bergamotto, litchi, legno di cedro e muschio bianco.

Il prezzo non è low cost, ma neanche inaccessibile: 34 euro.

A giudicare dal successo del marchio, la mask deve essere validissima.

Il prodotto funziona in pochi minuti e ripara i capelli danneggiati, aumentando la resistenza per danni futuri.

Contiene estratto di foglie di carciofo per sigillare la cuticola e proteggere il colore dei capelli dai danni causati dall’ossidazione.

Altre maschere per capelli.

In queste settimane vi abbiamo parlato anche di altri prodotti di bellezza per avere capelli al top.

Uno di quelli di punta è la maschera Coco e Eve, una certezza per chi vuole avere capelli setosi e profumati. Il prodotto è così descritto sul sito di Sephora:

“Una cura per riparare i capelli in profondità. A base di estratti di cocco, fichi, burro di karitè, olio di lino e argan per ravvivare la bellezza originale dei capelli”.

Altra alternativa low budget è la maschera alla Papaya della linea Garnier Hairfood.

Non ti fare intimorire dal fatto che si tratti di un prodotto commerciale.

Noi lo abbiamo provato e ti assicuriamo che è un prodotto assolutamente valido, soprattutto se abbinato allo shampoo della stessa linea.