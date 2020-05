C’è un guanto struccante che potrebbe rendere la vostra skincare più sostenibile.

Parliamo di Glov Hydro Démaquillage, il guanto struccante per rimuovere il make up da fondotinta ed eyeliner waterproof.

Adatto per tutti i tipi di pelle, ipoallergenico, il panno in microfibra si usa in abbinamento all’acqua tiepida, niente di più.

Potete dire addio a dischetti e salviette, basta solo passarlo in modo deciso su occhio e resto del viso.

Può essere utilizzato fino a tre mesi con un risparmio notevole considerando che in media si usano 4-5 dischetti per rimuovere il trucco.

E’ disponibile in 7 colori differenti, a seconda dei vostri gusti.

Basta risciacquare il panno e appenderlo ad asciugare tramite il pratico anello all’estremità in un posto non chiuso, meglio ancora se al sole.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities per una skincare al top.

Uno dei must have di Julia Roberts contro la pelle secca è Weleda Skin Food.

Questa crema è acquistabile su Amazon al prezzo di 9, 57 euro.

Una cifra decisamente accessibile se comparata ad altri prodotti dei brand più noti.

C’è un prodotto che Meghan Markle tiene sempre in borsa quando viaggia.

Si tratta del Tea Tree Essential Oil di Superdrug, prezzo: 3,49 sterline (poco più di 4 euro).

L’olio Gisou spopolando nel mondo. Prezzo: 40 euro per 50 ml.

E’ firmato Negin Mirsalehi, una delle influencer olandesi più popolari del pianeta.

Oltre all’olio sono disponibili anche il profumo, lo shampoo, il balsamo e la crema riparatrice.

Kaia Gerber non può fare a meno del suo correttore illuminante.

Una bacchetta magica per un tocco di luce. Si tratta di YSL’s Touche Éclat Brightening Pen. Prezzo: 38,90 euro.

Per avere delle sopracciglia sempre pettinate la modella Ashley Graham usa uno specifico prodotto: Got2b Ultra Glued Invincible Styling Hair Gel.

“Mantiene le sopracciglia in alto e sollevate”, ha detto Ashley Graham.