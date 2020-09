Ha quasi diecimila recensioni a cinque stelle. Se hai avuto a che fare con diversi sieri per la crescita dei capelli, sopracciglia o ciglia, potrebbe essere il momento di optare per questo unico prodotto in grado di fare tutto. L’olio di ricino Sky Organics per la crescita dei capelli ha più di dodici mila recensioni entusiaste, di cui quasi diecimila addirittura eccellenti.

In effetti, chi lo ha già acquistato sostiene che questo olio sia un aiuto efficace per far crescere capelli più lunghi e peli più spessi sulle aree diradate. Ogni flacone misura quasi mezzo litro, contiene olio di ricino biologico certificato e spremuto a freddo, puro al 100%. Senza profumo, coservanti e alcol.

La forza di questo olio di ricino è la grande quantità di acidi grassi in esso contenuti. Chi ha già usato questo olio per la crescita dei capelli, sostiene che nutre il cuoio capelluto secco e permette ai capelli di crescere più lunghi e più forti.

Secondo Marina Peredo, dermatologa di New York e fondatrice di Skinfluence , l’olio di ricino è una buona soluzione antinfiammatoria grazie al suo ingrediente attivo, l’acido ricinoleico. Poiché l’olio contiene anche trigliceridi, aiuta a idratare anche le zone più secche del corpo.

Chi conosce e utilizza regolarmente questo olio per la crescita dei capelli, conferma la sua efficacia.

“Sono rimasta piacevolmente sorpresa, notando le mie ciglia corte e dritte (che con il cambio di stagione si stavano visibilmente diradando) decisamente molto più folte e lunghe già dopo circa una settimana di utilizzo. Lo consiglio!” ha scritto un’acquirente.

“Un prodotto di altissima qualità e vista la concentrazione del prodotto posso dire anche che a un costo molto basso” ha scritto un altro recensore.

Questo olio di ricino è disponibile su Amazon al prezzo di circa 30 euro. Non proprio economico, ma sapendo che fa egregiamente il suo lavoro tanto vale provare, no?

