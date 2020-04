In questa fase di quarantena da coronavirus è impossibile recarsi dal parrucchiere per rinnovare il colore.

Oltre alla ricrescita, c’è anche il problema della mancanza di brillantezza della chioma, che più passa il tempo, più perde splendore.

Ci sono però degli shampoo che possono correre in vostro soccorso. Prodotti specifici per capelli chiari.

Al primo posto c’è Kerastase Blond Absolue Bain Ultraviolet, con pigmenti che neutralizzano i riflessi gialli e arancio indesiderati. Adatto a capelli molto chiari o biondi, per ottenere un biondo freddo.

Poi John Frieda Violet Crush – Shampoo antiriflesso, anche contro i toni dell’arancio, con pigmenti.

Redken Color Extend Blondage Shampoo è un detergente specifico per capelli biondi naturali o trattati. I puri pigmenti viola eliminano le sfumature gialle e ottone e il Triple Acid Protein Complex contenuto nella nuova formula idrata, tonalizza e illumina.

Altra alternativa Wella System Professional Silver Shampoo, detergente anti-giallo per capelli biondo freddo, grigi, naturali o decolorati. I pigmenti blu neutralizzano gli indesiderati riflessi gialli/arancioni.

Oribe Bright Blonde Shampoo for Beautiful Color è un prodotto delicato ed illuminante specifico per capelli biondi con pigmenti violetti illuminano e combattono visibilmente i riflessi rossi per esaltare il biondo perfetto dei capelli.

In queste settimane vi abbiamo parlato di molti prodotti di bellezza alleati dei vostri capelli. Uno di quelli di punta è la maschera Coco e Eve, una certezza.

Alternativa low budget la maschera alla Papaya della linea Garnier Hairfood. Ti assicuriamo che è un prodotto assolutamente valido, soprattutto se abbinato allo shampoo della stessa linea.

Se invece cercate volume dai vostri capelli, provate Kerastase Densifique Bain densité, da abbinare alla maschera della stessa linea.

Della linea OUAI, lo shampoo per capelli fini con note di limone italiano, rosa turca, gelsomino, sambac, iris, giglio e muschio bianco.

O ancora, Moroccanoil Extra Volume Shampoo. Contiene olio di argan antiossidante e sostanze nutrienti per rivitalizzare, detergere, districare e ridonare corposità.

Compralo su Amazon