È soprannominato “Botulino in barattolo”. Si chiama argireline ed è un ingrediente anti invecchiamento eccezionale.

La ricerca della fonte della giovinezza è alla base di miti e riflessioni da migliaia di anni. Secondo la leggenda, è anche il motivo che ha portato la prima spedizione europea in Florida.

Eppure, ancora nel 2020 non siamo più vicini a trovare questa mitologica fonte della giovinezza.

Però, abbiamo la scienza. E la scoperta di ottimi ingredienti anti invecchiamento come la vitamina C, il retinolo e l’argireline.

Sono certa che conoscerai bene la vitamina C e il retinolo, ma se non hai familiarità con l’argireline, la tua routine di skincare sta per guadagnare un importante aggiornamento.

Si tratta di un peptide a catena corta che contrasta la formazione di rughe e linee sottili, bloccando la trasmissione dei segnali dai nervi ai muscoli. Un po’ come il botulino, ma senza iniezioni.

Diversi prodotti di bellezza incorporano questo ingrediente anti invecchiamento all’interno delle loro formule. Uno dei più famosi è senza dubbio il The Ordinary’s Argireline Solution.

Questo siero leggero viene applicato intorno agli occhi e alla fronte due volte al giorno per migliorare l’aspetto di rughe e linee sottili, per una carnagione più liscia.

Molti acquirenti sono entusiasti.

“Ottimo prodotto, azione immediata e potente . Ricordo, visto che molte non lo sanno, che per funzionare correttamente ha bisogno di essere associato all’uso del dermaroller per poter entrare sotto pelle, in caso contrario la sua efficacia è ridotta dell’80%”.

Un altro acquirente concorda: Ho già comprato 3 confezioni di questo siero e i risultati sono evidenti sopratutto per quanto riguarda il contorno occhi e le rughe della fronte,Irrinunciabile.”

DOUGLAS

Pur guadagnandosi la reputazione di “ottimo prodotto”, vanta comunque una formula pulita. È realizzato con soli 10 ingredienti e non include parabeni o solfati.

Argireline, il siero di Galia Skincare

Se invece cercate un’alternativa al The Ordinary, ma non volete rinunciare a questo ingrediente anti invecchiamento che è l’argireline, potete optare per il siero di Galia Skincare, altro prodotto molto amato.

La sua formula include una combinazione di argirelina, acido ialuronico, Matrixyl 3000 (che stimola la produzione di collagene) e vitamina C.