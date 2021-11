15Acquistare cosmetici in modo sostenibile non deve essere visto come un trend. La cosmetica sostenibile, dopotutto, è una realtà ormai consolidata nata per ricordarci che il pianeta ha bisogno di una pausa. Ogni giorno sono sempre di più i brand che cercano di produrre pensando all’impatto ambientale e riformulando i propri prodotti per cercare di limitare i danni al pianeta.