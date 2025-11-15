Quest’anno il borgo di Babbo Natale si trasferisce in Italia: a due passi da Roma riapre la magia delle feste

L’evento natalizio è un polo di attrazione per famiglie e turisti, tra spettacoli, tradizioni popolari e suggestive installazioni luminose

Il Natale, festeggiato il 25 dicembre, rappresenta una delle ricorrenze religiose e culturali più importanti al mondo, commemorando la nascita di Gesù Cristo. Nell’anno liturgico cristiano, questa festività segna l’inizio del tempo di Natale, un periodo di riflessione e gioia che culmina nell’Epifania. La narrazione tradizionale della Natività, tramandata dai Vangeli, racconta come Gesù sia nato in una stalla a Betlemme, accanto a Giuseppe e Maria, accolto dal canto degli angeli e dalla visita dei pastori.

In Italia, le celebrazioni del Natale sono caratterizzate da un ricco patrimonio di usanze, che spaziano dalla preparazione del presepe alla decorazione dell’albero di Natale, fino agli immancabili dolci tipici come il pandoro e il panettone. Nel corso dei secoli, la festa ha accolto anche elementi legati a figure folkloristiche come Babbo Natale, la cui figura moderna si ispira a tradizioni europee e americane, e che oggi incarna lo spirito della generosità e dell’allegria natalizia.

Il significato religioso del Natale si intreccia così con quello profano, dando vita a manifestazioni che coinvolgono sia la dimensione spirituale sia quella sociale ed economica delle festività. L’importanza commerciale del periodo è evidente nella proliferazione di mercatini, vetrine natalizie e eventi tematici, come appunto il Borgo di Babbo Natale di Roma, che contribuiscono a rivitalizzare il tessuto urbano e culturale della città.

Il ritorno del Borgo di Babbo Natale a Roma

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la capitale italiana si prepara a vestire nuovamente i suoi panni più magici e suggestivi. Dal 15 novembre riapre al pubblico il celebre Borgo di Babbo Natale, un vero e proprio regno incantato che trasforma Roma in un luogo sospeso tra realtà e sogno, offrendo un’atmosfera ricca di luci, emozioni e tradizioni senza tempo.

Ogni anno, l’attesa per l’apertura del Borgo di Babbo Natale cresce tra romani e turisti, desiderosi di immergersi in un’esperienza unica che coniuga la magia del Natale con lo splendore della città eterna. Situato in un’area suggestiva, il borgo si propone come una vera e propria oasi festiva dove grandi e piccini possono vivere momenti di gioia e meraviglia. Le vie del borgo si illuminano di decorazioni scintillanti, ghirlande e installazioni luminose che richiamano le tradizioni natalizie più amate.

Nel 2025, la manifestazione si arricchisce di nuove attrazioni e spettacoli che esaltano il valore culturale e popolare del Natale, rendendo il borgo una meta imperdibile per chi desidera respirare l’autentico spirito delle feste nella cornice storica di Roma. Il percorso dedicato a Babbo Natale e ai suoi elfi, le casette artigianali, i laboratori per bambini e le aree di intrattenimento musicale fanno del borgo un luogo ideale per famiglie e appassionati delle celebrazioni natalizie.