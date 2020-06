“Consigliato anche dalla pediatra”. Se sei alla ricerca di un detergente delicato per bambini, potresti essere nel posto giusto.

Quando si tratta di prodotti per la detersione dei bambini non è mai facile scegliere. Io stessa, quando mi trovo davanti ai prodotti, fatico a capire quale detergente o crema lenitiva sia migliore per il mio nipotino.

La sua pelle, come quella di molti bimbi, è molto delicata e si irrita facilmente. Così quando mi sono imbattuta in questo detergente delicato per bambini, non ci potevo credere.

Sto parlando del detergente delicato per bambini di Mustela, a quanto pare una garanzia.

Questo detergente delicato per bambini è il più venduto su Amazon. Mi sono incuriosita e ho voluto capire come mai fosse così amato da chi lo ha già acquistato.

Si tratta di prodotto che deterge pelle e capelli di neonati, bebè e bambini. E’ un detergente ipoallergentico, è formulato per minimizzare il rischio di reazioni allergiche e, secondo la descrizione, lenisce e compensa gli effetti disseccante dell’acqua e non brucia agli occhi.

La sua formula prevede il Perseose di avocado, attivo naturale che protegge la barriera cutanea, inoltre contiene vitamina B5, che aiuta a lenire e idratare la pelle.

Le recensioni di chi lo ha già acquistato sono eccellenti, con centinaia di opinioni positive (quasi i 95% del totale).

Un acquirente ha scritto:

“La qualità Mustela non ha paragoni. Il prodotto si presenta bene già nella sua confezione. Il prodotto poi è composto solo con essenze naturali, piacevoli profumi, gradevole schiuma. La confezione da 750ml è molto grande, difficile da trovare in negozio. Ormai è da un paio di anni che uso solo questo sapone. Mi trovo molto bene e mi sembra davvero un buon prodotto. Super consigliato!!!”

Un altro cliente commenta:

“Ottimo prodotto per l’infanzia, consigliato anche dalla pediatra”.

Per acquistare: 11,90 €; amazon.it