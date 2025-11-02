Viaggia gratis con il nuovo bonus: risparmi e vai dove vuoi senza stress

Con questo bonus, viaggiare diventa non solo un’occasione di svago, ma anche un’opportunità per scoprire nuovi orizzonti.

Per gli over 60, il 2025 offre diverse agevolazioni tariffarie su treni, autobus e aerei in Italia, anche se non esiste un vero e proprio bonus viaggi statale dedicato.

Le compagnie di trasporto hanno infatti sviluppato sconti e offerte commerciali pensate per questa fascia di età, rendendo i viaggi più accessibili e confortevoli.

Sconti dedicati agli over 60

Il trasporto ferroviario rimane il mezzo preferito dagli italiani senior, grazie alla comodità e alla capillarità dei collegamenti. Trenitalia e Italo, le due principali compagnie, propongono offerte vantaggiose per gli over 60, pensate per favorire la mobilità e il risparmio.

Trenitalia mette a disposizione due strumenti fondamentali: l’Offerta Senior e la Carta Argento. L’Offerta Senior è riservata ai possessori della CartaFRECCIA, programma fedeltà gratuito, e consente sconti dal 20% al 50% su biglietti Frecce, Intercity e Intercity Notte, con variazioni dipendenti dal giorno di viaggio e dall’anticipo della prenotazione.

La Carta Argento, invece, rappresenta il vero “passepartout” per i viaggiatori over 60:

– È accessibile a chi ha compiuto 60 anni, ha un costo annuale di 30 euro, mentre è gratuita per chi ha superato i 75 anni.

– Offre uno sconto del 15% sul prezzo Base per viaggi Intercity e Regionali, e il 10% su cuccette e vagoni letto.

– Per i viaggi internazionali Eurocity Italia-Svizzera e Euronight verso Austria e Germania, concede tariffe ridotte con la tariffa “CARD”.

– L’acquisto è semplice: basta recarsi in biglietteria o agenzie autorizzate con un documento d’identità.

Italo Treno propone l’Offerta Italo Senior, che consente agli over 60 di viaggiare con sconti fino al 60% sulla tariffa Flex, nelle classi Smart e Prima Business. L’offerta è acquistabile fino a pochi giorni prima della partenza, soggetta a disponibilità e richiede la selezione dell’opzione “Senior” in fase di acquisto sul sito o app, con verifica dell’età a bordo.

Nel settore aereo, gli over 60 non dispongono attualmente di tariffe agevolate fisse. ITA Airways, la compagnia di bandiera, non prevede sconti specifici per l’età ma offre assistenza gratuita in aeroporto a chi ne ha bisogno. Per risparmiare, si consiglia di iscriversi alle newsletter delle compagnie per ricevere promozioni temporanee, viaggiare nei periodi di bassa stagione e monitorare costantemente i siti ufficiali per offerte dedicate.

Per quanto riguarda i viaggi su gomma, le compagnie di autobus e i trasporti pubblici locali (TPL) offrono riduzioni variabili dal 20% al 50% su abbonamenti mensili o annuali, spesso a partire dai 65 anni e talvolta legate all’ISEE. Per esempio, nel Lazio gli over 70 residenti possono viaggiare gratuitamente sui mezzi Cotral. Le politiche tariffarie sono molto differenziate in base alla regione e all’azienda di trasporto: è quindi fondamentale informarsi presso gli uffici locali o i siti web delle aziende di trasporto.

Estate INPSieme Senior 2025: contributi per soggiorni estivi

Una delle iniziative più interessanti per gli over 60 è il programma Estate INPSieme Senior 2025, destinato ai pensionati iscritti a specifiche gestioni INPS, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità. Questa misura offre un contributo economico fino a 1.400 euro, calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare, per sostenere i costi di soggiorni estivi di 8 o 15 giorni, sia in Italia che, novità di quest’anno, all’estero e in crociera.

Il bando è rivolto in particolare ai pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo ex IPOST. La domanda deve essere presentata online sul portale INPS, tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), entro i termini stabiliti (di solito tra marzo e aprile). Le graduatorie vengono pubblicate a maggio e l’assegnazione dà priorità ai soggetti con disabilità grave.

Il contributo copre i costi di alloggio presso strutture turistiche, vitto, viaggio, escursioni e attività ludico-ricreative, inclusi i servizi assicurativi obbligatori. È una straordinaria occasione per favorire il benessere, la socializzazione e la mobilità dei pensionati italiani.