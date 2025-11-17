Una terrazza naturale sul Lazio: il borgo che nessuno conosce ma tutti dovrebbero visitare

Nel cuore del Lazio, arroccato su un’altura panoramica, si trova un borgo poco conosciuto ma ricco di fascino e storia millenaria.

Situato sul Monte Celeste, questo paese rappresenta una vera e propria terrazza naturale da cui si godono viste spettacolari sulla Val d’Aniene e sulla Valle del Sacco, incorniciate da un suggestivo susseguirsi di montagne. Un luogo ideale per chi cerca quiete, natura e un tuffo nel passato, lontano dal caos delle città.

Le origini di Bellegra affondano nel VI secolo a.C., quando la sommità del Monte Celeste ospitava insediamenti degli Equi, degli Ernici e in seguito dei Romani. L’antica Vitellia, costruita su questa posizione strategica, era una “cittadella” che dominava il territorio circostante e ancora oggi sono visibili importanti vestigia di quel passato. Tra queste spiccano le imponenti Mura Ciclopiche, realizzate con la tecnica dell’Opus Caementicium, una testimonianza della maestria ingegneristica romana e della funzione difensiva che il borgo aveva nei secoli.

Nel cuore del centro storico, oltre a queste imponenti mura, si trova il tempio della dea Bona, un reperto archeologico che conferma la lunga storia di culto e cultura che ha attraversato questa terra. Un altro gioiello è rappresentato dalla Chiesa di San Nicola, un edificio arricchito da stucchi barocchi risalenti a prima del 1671, che custodisce al suo interno l’antico oratorio di Santa Lucia, risalente al XIII secolo, simbolo di fede e tradizione locale.

Natura e archeologia: le Grotte dell’Arco e il Sacro Ritiro di San Francesco

A pochi chilometri da Bellegra si trovano le affascinanti Grotte dell’Arco, una cavità carsica lunga quasi 1.000 metri e alta fino a 30 metri. Queste grotte sono un vero e proprio scrigno di storia naturale e archeologica: al loro interno sono stati scoperti resti faunistici risalenti al Paleolitico medio e superiore, tracce di industrie litiche del Mesolitico e pitture antropomorfe e zoomorfe che raccontano antiche storie di uomini e animali. Il nome delle grotte deriva da un imponente arco naturale di pietra situato poco più a valle dell’ingresso, che rappresenta un suggestivo monumento naturale.

Non lontano dal borgo si trova un altro luogo di grande rilevanza storica e spirituale: il Sacro Ritiro di San Francesco, situato a 815 metri di altitudine, immerso in un bosco di faggi e castagni. Questo convento affonda le sue origini nel 1223, quando San Francesco d’Assisi, durante il suo viaggio verso il Sacro Speco di Subiaco, trovò rifugio in questa piccola costruzione. Affascinato dalla pace e dalla bellezza del luogo, decise di stabilirsi qui con i suoi confratelli. Nel corso dei secoli, il Sacro Ritiro è stato ampliato e trasformato, diventando un centro importante di spiritualità e contemplazione. Oggi il Museo Francescano ospitato nel convento conserva numerosi reperti storici legati alla vita della comunità francescana, offrendo un prezioso spaccato sulla storia religiosa del territorio.

Visitare Bellegra significa immergersi in un’atmosfera di calma e autenticità, lontano dalle mete turistiche più battute. Il borgo invita a lunghe passeggiate tra le sue vie acciottolate, dove si possono ammirare antichi edifici e scorci panoramici di rara bellezza. La posizione sopraelevata regala vedute a 360 gradi sulle valli circostanti e sulle montagne, un’esperienza che conquista i visitatori fin dal primo sguardo.

Lontano dal frenetico ritmo cittadino, Bellegra è un rifugio perfetto per chi desidera rigenerarsi nella natura, scoprire le tracce di un passato millenario e lasciarsi incantare da un paesaggio senza tempo. Un borgo che, pur mantenendo intatta la sua autenticità, offre molteplici opportunità di scoperta e contemplazione tra storia, arte e natura.