Questo lago verde è il ponte tra cielo e terra, in inverno sembra il paradiso: luogo unico al mondo

Sembra essere uscito da un dipinto, un ponte tra cielo e terra che sovrasta un lago verde: meta perfetta per questo autunno.

Nel cuore della Croazia settentrionale, tra le dolci colline dello Zagorje, si trova un luogo che incanta per la sua bellezza senza tempo: il castello di Trakošćan.

Questo castello, costruito nel XIII secolo, rappresenta oggi una delle mete turistiche più iconiche e affascinanti del Paese, grazie anche al suggestivo paesaggio che lo circonda e al suo importante patrimonio storico e culturale.

Un gioiello storico immerso nella natura croata

Il castello di Trakošćan è una testimonianza straordinaria della storia medievale croata, nato come una fortezza difensiva e successivamente trasformato in residenza nobiliare. La sua posizione dominante offre una vista spettacolare su un ambiente naturale che sembra uscito da un dipinto: boschi rigogliosi, sentieri panoramici e un lago artificiale che riflette le sue torri di pietra bianca. Il Parco forestale di Trakošćan, che si estende su oltre 87 ettari, è stato sviluppato nel XIX secolo seguendo lo stile dei giardini paesaggistici inglesi.

Al suo centro si trova un lago artificiale di 17 ettari, creato nel 1860, che funge da specchio naturale per il castello, soprattutto nelle stagioni fredde, quando il paesaggio si trasforma e assume un aspetto quasi fiabesco. Durante l’inverno, il lago ghiacciato e la neve che avvolge il parco regalano uno scenario unico al mondo, suscitando un senso di pace e meraviglia che attira visitatori da ogni angolo del globo. Il parco è un paradiso per gli amanti della natura: è possibile percorrere sentieri adatti a passeggiate e trekking leggeri, praticare birdwatching e, durante la bella stagione, noleggiare barche a remi per esplorare le acque tranquille del lago, immersi nel silenzio e nella quiete della foresta circostante.

All’interno del castello, oggi adibito a museo storico, si conservano arredi originali, ritratti di famiglia e una delle collezioni di armi più rilevanti della Croazia. Le stanze raccontano la vita dei conti Drašković, che hanno abitato la dimora per secoli, e ricreano l’atmosfera raffinata di una residenza aristocratica d’altri tempi. Dalle camere private alla biblioteca, fino al salone principale affacciato sul lago, ogni ambiente è curato nei dettagli, offrendo ai visitatori un viaggio nel tempo.

Questa fusione tra natura e cultura rende il castello di Trakošćan una meta imperdibile non solo per gli appassionati di storia, ma anche per chi cerca relax e momenti di contemplazione immersi in un contesto paesaggistico straordinario. Durante i mesi estivi, il parco e il castello ospitano numerosi eventi culturali e concerti all’aperto, che animano la zona con musica e arte, valorizzando ulteriormente l’esperienza di chi decide di visitare questo angolo di Croazia. In autunno, invece, il foliage trasforma l’intero paesaggio in una tavolozza di colori caldi che rendono il luogo ancora più suggestivo.

Il castello di Trakošćan si trova a circa 80 chilometri da Zagabria, nelle vicinanze della città barocca di Varaždin. È facilmente raggiungibile in auto o tramite tour organizzati, che permettono di scoprire anche altre bellezze della Croazia interna. Il sito è aperto tutto l’anno, con orari che variano a seconda della stagione, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare questo angolo di paradiso in ogni periodo dell’anno.