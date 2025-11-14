Queste città italiane sono le più belle al mondo: la classifica impensabile

Un prestigioso riconoscimento internazionale grazie al loro patrimonio artistico, culturale e gastronomico che conquista i viaggiatori

La classifica mondiale delle città più belle stilata dal prestigioso premio World’s Best Awards 2025 di Travel + Leisure ha riconosciuto la presenza di sole tre città italiane tra le prime venticinque posizioni, un riconoscimento di grande prestigio che conferma il valore artistico, culturale e turistico dell’Italia nel panorama globale. Tre città italiane si sono distinte in questa graduatoria, mete che continuano ad attirare milioni di visitatori grazie al loro ricco patrimonio storico, culturale e gastronomico.

La classifica di Travel + Leisure si basa sulle valutazioni dirette di viaggiatori internazionali che esprimono giudizi su vari aspetti come la qualità del cibo, l’offerta culturale, l’ospitalità, le attrazioni turistiche, lo shopping e il rapporto qualità-prezzo. Al vertice della lista si trovano città come San Miguel de Allende in Messico, Chiang Mai in Thailandia e Tokyo in Giappone, seguite da metropoli asiatiche, sudamericane e del Sud-Est asiatico.

Le città italiane più belle del mondo

Nel contesto italiano, Firenze si posiziona all’undicesimo posto, confermandosi come una delle città d’arte più affascinanti e visitate al mondo. La città toscana è celebre per i suoi capolavori rinascimentali, le piazze storiche e le botteghe artigiane che conservano tradizioni secolari. Nel 2025, Firenze, con i suoi 362.496 abitanti e sotto la guida della sindaca Sara Funaro, continua ad essere un polo culturale di rilievo internazionale, riconosciuta anche dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità per il suo centro storico.

Roma, al diciottesimo posto, mantiene il suo ruolo di capitale non solo politica ma anche culturale e turistica. Con quasi 2,75 milioni di abitanti, è la città più popolosa d’Italia e il terzo comune più grande dell’Unione Europea per estensione territoriale. La città eterna, con il suo immenso patrimonio archeologico, artistico e religioso, continua a catturare l’interesse di visitatori da tutto il mondo, grazie anche alla presenza della Città del Vaticano, unico Stato indipendente all’interno di un comune europeo.

Chiude la triade italiana Siena, al ventitreesimo posto, con il suo affascinante centro storico medievale e le tradizioni culturali e gastronomiche radicate nella vita quotidiana. La celebre Piazza del Campo, teatro del famoso Palio, è uno dei simboli più riconosciuti del patrimonio storico italiano e richiama turisti che desiderano immergersi nell’atmosfera unica di questa città toscana.

Firenze, definita “Atene d’Italia” e “Culla del Rinascimento”, è universalmente riconosciuta come una delle capitali mondiali dell’arte e dell’architettura. I suoi musei custodiscono opere di geni come Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Donatello. La città gode di un clima temperato con estati calde, con temperature che possono superare i 35°C, e inverni freddi ma miti, che la rendono visitabile durante tutto l’anno.

Roma, oltre a essere la capitale d’Italia, è un museo a cielo aperto che racchiude testimonianze di quasi tremila anni di storia. Il centro storico, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ospita monumenti di fama mondiale come il Colosseo, la Fontana di Trevi e il Pantheon. La città presenta un clima mediterraneo con estati calde e asciutte e inverni miti, che favoriscono un turismo costante durante tutte le stagioni.

Siena conserva un fascino medievale che si riflette nelle sue architetture e nelle tradizioni popolari. La città è rinomata anche per la sua cucina tipica, che valorizza prodotti locali. Il clima qui è simile a quello di Firenze, con estati calde e inverni freschi. Siena è una meta ideale per chi cerca un’esperienza autentica fra storia, arte e gastronomia.