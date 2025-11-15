Paesaggi innevati e atmosfera da sogno: salire sul Monte Bianco Express sarà la cosa migliore che farai quest’anno

Viaggio tra Svizzera e Francia a bordo di uno dei treni panoramici più suggestivi d’Europa. L’itinerario e i prezzi

L’esperienza unica del Mont-Blanc Express, uno dei treni panoramici più affascinanti d’Europa, continua ad attirare appassionati di natura, montagna e viaggi slow. Il collegamento ferroviario tra la città francese di Chamonix-Mont-Blanc e la svizzera Martigny si conferma una meta imperdibile per chi desidera immergersi negli splendidi paesaggi alpini attraversando due nazioni e tre culture alpine.

Nel 2025, il servizio si presenta con orari aggiornati, tariffe competitive e un itinerario ricco di panorami mozzafiato che abbracciano il massiccio del Monte Bianco.

Il percorso e le caratteristiche del Mont-Blanc Express

Il Mont-Blanc Express percorre una linea ferroviaria a scartamento ridotto lunga circa 55 km, con partenza da Martigny, nel Canton Vallese svizzero, e arrivo a Saint-Gervais-les-Bains in Francia, passando per Chamonix. Il viaggio dura circa due ore e si snoda attraverso vallate profonde, boschi di conifere, gallerie scavate nella roccia, e ponti sospesi, regalando scorci spettacolari sul Monte Bianco, il Dente del Gigante e i ghiacciai di Chamonix.

La ferrovia, inaugurata tra il 1901 e il 1906, è gestita congiuntamente da Transports de Martigny et Régions (TMR) per il tratto svizzero e dalla SNCF per quello francese. La linea si caratterizza per un sistema di alimentazione elettrica misto: a terza rotaia nella parte francese e a catenaria in quella svizzera, con un impianto di cremagliera necessario per affrontare le pendenze alpine fino a oltre 1200 metri di altitudine.

Il treno parte da Martigny seguendo la valle del Rodano fino a Vernayaz, poi si inerpica attraverso la gola del Trient e il confine di Stato a Le Châtelard-Frontière, passando per località come Vallorcine, Argentière e Les Houches prima di raggiungere Chamonix-Mont-Blanc. Da qui si può proseguire per il celebre Montenvers, con il trenino a cremagliera che sale al sito panoramico a 1913 metri, da dove si domina il suggestivo Mer de Glace, il più grande ghiacciaio francese.

Il Mont-Blanc Express opera con una frequenza di circa un treno all’ora in entrambe le direzioni durante tutto l’anno, adattando però gli orari alle diverse stagioni per rispondere al flusso turistico. Nel 2025, le partenze da Chamonix a Martigny iniziano intorno alle 6:00 del mattino e l’ultima corsa è prevista entro le 19:00. Nel senso inverso, da Martigny a Chamonix il primo treno parte verso le 7:00, con l’ultima corsa alle 20:00.

Le tariffe variano in base al tratto percorso e alla nazionalità del passeggero. Il biglietto giornaliero standard costa circa 40 franchi svizzeri (42 euro), mentre i bambini tra i 6 e i 16 anni usufruiscono di una riduzione pagando 25 franchi svizzeri (circa 26 euro). Sono disponibili inoltre agevolazioni per famiglie e gruppi, oltre alla possibilità di acquistare i biglietti online, consigliata soprattutto in alta stagione per evitare lunghe attese.

Per chi soggiorna a Chamonix, è utile richiedere la Carte d’Hôte, che consente di viaggiare gratuitamente sulla tratta fino a Vallorcine, facilitando così l’esplorazione della valle.

Tra i momenti più spettacolari del viaggio con il Mont-Blanc Express spiccano alcuni tratti emblematici:

Il viadotto di Les Eboulements , sospeso sulla valle, offre una vista vertiginosa e mozzafiato.

, sospeso sulla valle, offre una vista vertiginosa e mozzafiato. Il tratto tra Le Châtelard VS e Salvan , dove il treno costeggia il fiume Trient nel profondo canyon, regala scorci naturali di rara bellezza.

, dove il treno costeggia il fiume Trient nel profondo canyon, regala scorci naturali di rara bellezza. La discesa verso Martigny, che si apre su un panorama ampio e caratteristico dei vigneti del Vallese.

Il viaggio cambia volto a seconda della stagione: d’inverno la natura si veste di neve e ghiaccio, mentre in autunno si trasforma in un caleidoscopio di colori caldi e dorati.