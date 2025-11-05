Oltre 200mila croci in un solo luogo: la Collina più misteriosa e inquietante d’Europa, ci andresti?

Nel cuore della Lituania, a pochi chilometri dalla città di Šiauliai, sorge un luogo di profonda spiritualità e potente memoria storica.

Questo sito, affacciato sul piccolo villaggio di Jurgaičiai, è uno dei simboli più intensi e suggestivi del Nord Europa, meta di pellegrinaggio e custode di una storia di fede, resistenza e identità nazionale che continua ad attrarre migliaia di visitatori ogni anno.

La Collina delle Croci si estende su un’altura di 45 metri e ospita attualmente oltre 250.000 croci di ogni forma, dimensione e materiale. Questi simboli religiosi – che vanno da semplici croci di legno a monumentali opere artigianali in ferro e pietra – rappresentano la testimonianza tangibile di quasi due secoli di storia e devozione popolare. Le prime croci vennero piantate nel 1831, durante le rivolte contro il dominio zarista russo, come segno di lutto per i caduti e di speranza per la libertà della Lituania.

Durante il periodo sovietico, la collina divenne un vero e proprio simbolo di resistenza pacifica. Nonostante i ripetuti tentativi delle autorità comuniste di cancellare questo luogo sacro, con la distruzione delle croci e persino la livellazione del colle in due occasioni (nel 1963 e nel 1973), i lituani continuarono a piantare nuove croci di nascosto, spesso durante la notte. Questo atto di fede e opposizione rappresentò un modo di mantenere viva l’identità spirituale e nazionale di un popolo oppresso.

Oggi la collina è riconosciuta non solo come uno dei luoghi più rappresentativi della fede cattolica nei Paesi baltici, ma anche come un simbolo di libertà e di orgoglio nazionale. L’afflusso di pellegrini e turisti è costante, e chi visita questo luogo può aggiungere la propria croce, un gesto che trasforma il visitatore in parte integrante di questa comunità di credenti e di memoria.

Jurgaičiai: il piccolo villaggio custode di una grande storia

Il borgo di Jurgaičiai, con i suoi poco più di venti abitanti censiti nel 2021, si trova immerso in una campagna tranquilla e rigogliosa, caratterizzata da dolci colline e prati tipici della regione baltica. Nonostante le sue dimensioni modeste, Jurgaičiai è celebre a livello internazionale proprio grazie alla vicinanza con la Collina delle Croci.

Il villaggio è anche un punto di partenza ideale per chi vuole immergersi nella cultura locale: nelle immediate vicinanze si trovano botteghe artigianali dove è possibile acquistare croci in legno o in ambra, materiali emblematici della tradizione lituana. La visita si presta a ogni stagione: il silenzio ovattato dell’inverno, i colori caldi dell’autunno e il verde intenso dell’estate offrono prospettive sempre diverse, tutte permeate da un senso profondo di pace e raccoglimento.

Per raggiungere comodamente la collina, si consiglia di partire da Šiauliai, distante circa 12 chilometri, servita da autobus e treni. Dal centro città, taxi o navette conducono facilmente fino all’ingresso del sito, da cui un breve sentiero di circa 500 metri conduce al colle sacro.

Il valore spirituale e simbolico della Collina delle Croci è stato riconosciuto a livello internazionale, soprattutto dopo la storica visita di papa Giovanni Paolo II il 7 settembre 1993. Durante la sua permanenza, il Pontefice depose una grande croce ai piedi della collina e tenne un commovente sermone, consacrando il luogo come un cuore pulsante della fede cattolica lituana. Successivamente, sulla collina venne costruito un monastero francescano, su richiesta dello stesso Papa, per garantirne la cura e la manutenzione.

Da allora, la Collina delle Croci è sotto la tutela della diocesi di Šiauliai, che ne preserva la sacralità e l’integrità. Nel 2010, il cardinale Vincentas Sladkevičius ha definito questo luogo il «cuore della Lituania aperto all’Altissimo», sottolineandone l’importanza spirituale e culturale per l’intero Paese.