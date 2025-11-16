Mercatini di Natale nelle Grotte Misteriose: così non li hai davvero mai visti, unici al mondo

Nel suggestivo scenario delle grotte di tufo, tra luci, sapori e artigianato locale, eventi natalizi e attrazioni per tutta la famiglia

Un’atmosfera natalizia senza eguali, grazie al più grande mercatino di Natale sotterraneo d’Europa. Le grotte di tufo giallo che si estendono sotto la città si trasformano in uno scenario incantato dove le luci scintillanti, i profumi di dolci appena sfornati e le bancarelle finemente decorate creano un’esperienza natalizia unica, capace di coniugare la magia del Natale con una storia millenaria.

Nel corso del tempo, questi spazi sotterranei sono diventati la cornice perfetta per ospitare mercatini natalizi, trasformando le gallerie in un labirinto di luci, decorazioni e profumi tipici delle festività. Ogni anno, migliaia di visitatori si immergono in questo mondo sotterraneo, camminando tra le bancarelle che offrono prodotti artigianali e specialità gastronomiche, mentre ammirano la pietra antica che racconta secoli di storia.

La magia del Natale nelle grotte

Ci troviamo nel cuore dell’Olanda meridionale, sotto le antiche strade della cittadina di Valkenburg. Le grotte di Valkenburg, scavate nei secoli per estrarre il tufo utilizzato nelle costruzioni locali, rappresentano un patrimonio storico e culturale di grande rilievo. L’edizione 2025 del Christmas Market Municipal Cave si tiene dal 14 novembre al 30 dicembre, con orari studiati per permettere a tutti di vivere appieno l’esperienza: dal lunedì al giovedì dalle 11:00 alle 19:00, venerdì dalle 12:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:00. Il 24, 26 e 30 dicembre la chiusura è anticipata alle 18:00, mentre il 25 dicembre il mercatino resterà chiuso. L’ingresso, che varia tra 9 e 10 euro per gli adulti e tra 5 e 6 euro per i bambini dai 5 agli 11 anni, è gratuito per i più piccoli fino ai 4 anni, previa ritiro del biglietto. Per evitare lunghe attese è fortemente consigliata la prenotazione online, che garantisce l’accesso nell’orario scelto.

Il Natale a Valkenburg non si limita alle suggestive grotte di tufo. L’intera città si trasforma in un villaggio festivo, animato da eventi e spettacoli che coinvolgono grandi e piccoli in un’atmosfera di gioia e tradizione. Tra le attrazioni più apprezzate figura il Christmas Market in the Velvet Cave, ospitato nella Fluweelengrot, anch’essa addobbata con luci e decorazioni che creano un’atmosfera da favola. Qui si possono trovare regali artigianali e prodotti tipici della regione.

Da segnalare è anche la Landal Christmas Parade, una parata che attraversa il centro storico di Valkenburg con carri decorati e ballerini in costumi scintillanti; l’evento si svolge ogni sabato fino al 5 dicembre e, successivamente, il mercoledì e il sabato, alle ore 19:30 e 19:00 rispettivamente.

Per gli appassionati di arte e cultura, il Christmas in MergelRijk propone sculture di sabbia e tufo a grandezza naturale che narrano la storia del Natale, completate da installazioni 3D e proiezioni di film natalizi, un’esperienza che affascina sia grandi che piccini.

Non mancano poi Santa’s Village, con la casa di Babbo Natale, bancarelle incantate e spettacoli nel Winter Pavilion, dove spicca un albero di Natale alto sette metri che canta, e le Christmas Crib Walks: passeggiate tra presepi e cappelle locali accompagnate da spettacoli teatrali che trasformano le vie della città in un vero e proprio villaggio natalizio.

Per chi desidera unire cultura e gastronomia, la Culinary Walking Route offre quattro percorsi gastronomici attraverso il centro di Valkenburg, permettendo di assaporare le specialità locali in ristoranti selezionati.