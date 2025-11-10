Le mete low cost che nessuno ti dice: nel 2026 puoi viaggiare con meno di 100 euro

Organizzare le vacanze con largo anticipo è senza dubbio una strategia intelligente per risparmiare. Mentre l’inverno bussa alle porte, molti viaggiatori guardano già all’estate 2026 alla ricerca di mete affascinanti ma anche accessibili.

Ed è proprio per loro che Skyscanner ha stilato la sua attesissima classifica annuale. Ecco le destinazioni più convenienti del 2026, dove il risparmio va a braccetto con il piacere della scoperta.

Colonia al primo posto

A guidare la classifica c’è Colonia, la vivace città tedesca sulle rive del Reno, un perfeto connubio tra storia e modernità. Il suo Duomo è un capolavoro gotico ed è patrimonio UNESCO, domina la skyline cittadina con le sue guglie vertiginose mentre i musei lungo il fiume raccontano secoli di arte e storia.

Gli amanti dello shopping possono perdersi tra le boutique di Schildergasse, una delle strade commerciali più frequentate della Germania, mentre gli appassionati di architettura moderna troveranno nel quartiere Rheinauhafen un esempio perfetto di rigenerazione urbana.

Visitare Colonia significa immergensi in una città dal carattere unico. Oltre al Duomo, imperdibile anche la passeggiata sul ponte Hohenzollern, tappezzato di lucchetti dell’amore e e affacciato sul panorama suggestivo del Reno.

I quartieri di Belgisches, Viertel e Ehrenfeld offrono invece un volto più contemporaneo, fatto di design e gallerie d’arte. E per chi ama le eseperienze autentiche, il carnevale di Colonia, tra i più famosi al mondo, regala ogni anno un’esplosione di colori e divertimento, e conquista sempre migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Le altre mete più convenienti

Subito dopo Colonia, sul podio delle mete più convenienti del 2026 troviamo Goa, in India, con un calo dei prezzi del 34%. Da sempre meta tropicale amatissima unisce spiagge bianche, mercati colorati e un affascinante mix di cultura portoghese e indiana.

Al terzo posto sorprende Kaunas, in Lituania, dove il prezzo dei voli è sceso del 31%. Si tratta di una piccola gemma baltica, perfetta per chi è in cerca di autenticità e atmosfere antiche.

In generale è l’Europa la grande protagonista della Top Ten, con Bergen in Norvegia (-27%), Madeira in Portogallo (-26%), e Santiago de Compostela in Spagna (-25%). Seguono Tblisi (Georgia), Ottawa (Canada), Murcia (Spagna) e Phnom Penh (Cambogia), tutte con riduzioni intorno al 20%.

Da ricoradre è che pianificare oggi significa (quasi) sempre risparmiare domani. E la classifica di Skyscanner ci mostra chiaramente, nel caso fossimo in dubbio, come le città europee stiano tornando di moda per questo 2026, che ci spinge a esplorare il mondo con curiosità e intelligenza senza rinunciare ai comfort e ala qualità dell’esperienza.