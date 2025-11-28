La New York del Medioevo: il borgo nel cuore dell’Italia che con un panorama unico al mondo

Affascina con le sue torri storiche, capolavori d’arte e atmosfere uniche, patrimonio UNESCO e meta imperdibile per i viaggiatori

Un borgo medievale celebre per la sua straordinaria architettura e per la sua imponente skyline di torri, che gli hanno valso il soprannome di “la Manhattan medievale”.

Questa cittadina, con poco più di 7.400 abitanti, è un autentico scrigno di storia, arte e cultura, tutelata dall’UNESCO dal 1990 come patrimonio mondiale dell’umanità.

La città delle torri e la sua storia millenaria

Nel cuore della Toscana, tra le dolci colline della Val d’Elsa, sorge San Gimignano. Fondata probabilmente nell’VIII secolo come castello feudale, si sviluppò nei secoli successivi diventando un libero comune, fino al 1353, quando entrò a far parte della Repubblica di Firenze. La posizione strategica lungo la via Francigena, antica via di pellegrinaggio verso Roma, contribuì a farne un importante centro di scambi commerciali e culturali nel Medioevo.

Nel XIII e XIV secolo la città raggiunse il suo massimo splendore economico e sociale: si contarono all’epoca ben 72 case-torri, testimonianza visibile del potere e della ricchezza delle famiglie patrizie locali. Queste torri, alcune alte fino a 50 metri, erano vere e proprie dimore fortificate che dominavano il paesaggio urbano e offrivano protezione durante le frequenti lotte tra fazioni rivali. Oggi, ne restano solo 14, ma il fascino di questa “skyline” medievale rimane intatto, evocando suggestioni che rimandano alle moderne metropoli verticali, ma con un’impronta storica unica.

Tra le torri più emblematiche spiccano le Torri Salvucci, conosciute come le “Torri Gemelle di San Gimignano”, la cui straordinaria somiglianza con le tristemente note torri di New York le rende famose in tutto il mondo. San Gimignano è un museo a cielo aperto, dove si possono ammirare numerosi capolavori dell’arte italiana tardomedievale e rinascimentale. Tra i numerosi edifici di rilievo, spiccano:

La Collegiata di Santa Maria Assunta (Duomo) , con la sua facciata romanica del XII secolo e un interno riccamente affrescato da maestri come Benozzo Gozzoli, Domenico Ghirlandaio, Lippo Memmi e Taddeo di Bartolo. Particolarmente significativa è la Cappella di Santa Fina , un capolavoro rinascimentale realizzato da Benedetto e Giuliano da Maiano, con affreschi di Ghirlandaio.

Le due piazze principali – Piazza della Cisterna, con la sua caratteristica forma triangolare e la cisterna centrale, e Piazza del Duomo. Il centro storico di San Gimignano si presenta oggi quasi intatto nel suo impianto urbanistico medievale, grazie a un’attenta conservazione che ha permesso di mantenere l’atmosfera e l’aspetto due-trecenteschi. La visita può iniziare da Piazza Sant’Agostino, proseguendo lungo vie caratteristiche come via San Matteo, che conduce alla Porta di San Matteo e alla Piazza del Duomo.