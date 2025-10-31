Il borgo nascosto tra le colline che sembra uscito da una fiaba: pochi lo conoscono, ma è un sogno ad occhi aperti

Mare, città d’arte, montagna, l’Italia offre diversi tipi di paesaggi e posti da visitare, non a caso si è guadagnata il titolo di Bel Paese, tuttavia c’è un patrimonio che è poco valorizzato e che in pochi conoscono e che fa riferimento a delle realtà turistiche oggi non ancora inflazionate, ma che sono considerate dei posti dove il tempo si è fermato. Si tratta dei tanti borghi presenti sul territorio che offrono esperienze eno-gastronomiche, riscoperte d’opere d’arte, ma soprattutto paesaggi incontaminati. Tra questi ce n’è uno che sembra uscito da una fiaba, un posto nascosto tra le verdi colline e che in pochi conoscono.

E’ u borgo fuori dal comune, facile da raggiungere, ma poco popolare. Una volta giunti a destinazione sembra di fare un viaggio nel tempo, si varcano delle grandi porte per entrarci e da quel momento è come essere catapultati nel Medioevo. Circondato da mura di cinta, si accede attraverso appositi percorsi, e ricco di stradine, vicoli e botteghe, questo sito è davvero una perla turistica. Nonostante la sua bellezza non è ancora stato raggiunto dal turismo di massa, è per questo che vale la pena visitarlo ora. Si tratta di Monteriggioni che si erige tra le colline senesi.

La piazza principale si estende in appena 170 metri di diametro e questo lo rende un borgo davvero unico nel suo genere. Ci sono vicoli stretti, alcune botteghe antiche, e mentre si cammina nelle sue viuzze ci si perde in case in pietra e mura robuste. Risale al Duecento la Chiesa di Santa Maria Assunta, situata in Piazza Roma, la piazza principale, che è considerata un piccolo gioiello di architettura romanica. All’interno sono presenti opere prestigiose e una bellissima navata unica con volte a botte,

Il borgo di Monteriggioni, un posto fuori dal tempo

Borgo fuori dal tempo, Monteriggioni è un posto che merita di essere visitato. E’ nascosto tra le colline e questo lo rende ancora più speciale. La sua caratteristica più originale è la cerchia murale ellittica, che in passato serviva per proteggersi dagli attacchi delle altre città vicine. Sono mura molto spesse, intervallate da torri considerate oggi un opera eccezionale di ingegneria medievale. Si possono visitare due tratti delle mura, ed è un’esperienza davvero speciale perchè consente di godere di un panorama paesaggistico espressivo e naturale.

Per accedere a Moteriggioni ci sono due porte: Porta Franca (o Porta Romea), rivolta a sud verso Roma, e Porta Fiorentina. Il sito può essere raggiunto in auto, ma anche con il treno: la stazione più vicina è Castellina in Chianti-Monteriggioni, situata nella frazione di Castellina Scalo, dove sono previsti diversi collegamenti regionali che portano direttamente al borgo.