È uno dei borghi più belli d’Italia e si trova a solo mezz’ora da Roma: sembra di essere in un film

Nel cuore del Parco dei Monti Lucretili, offre storia millenaria, arte barocca e paesaggi unici. Ideale per trekking, cultura e sapori tipici

Immerso nel cuore del Parco Naturale dei Monti Lucretili, questo borgo si conferma una delle perle più suggestive del Lazio e d’Italia, con i suoi paesaggi mozzafiato, le architetture medievali e un patrimonio artistico di rilievo legato a personaggi illustri come Vincenzo Manenti.

Con i suoi 372 abitanti, è il centro abitato più elevato del parco, situato a 840 metri sul livello del mare, che offre un perfetto connubio tra natura incontaminata e storia millenaria.

Un tuffo nella storia e nell’arte

Orvinio affonda le sue radici nel periodo protostorico, quando il territorio fu abitato dagli Aborigeni, popolo ricordato dagli storici romani per il culto alla dea Minerva, con un tempio dedicato sulla sommità del colle. La città antica di Orvinium, distrutta prima dell’anno Mille, ha lasciato il posto al borgo medievale un tempo noto come Canemorto, denominazione legata a una leggenda che narra della morte del capo saraceno Can durante le battaglie di Carlo Magno.

Non si può parlare di Orvinio senza menzionare Vincenzo Manenti (1600-1674), il pittore barocco nato proprio in questo borgo, le cui opere adornano alcune delle chiese del paese. Figlio del pittore Ascanio Manenti, Vincenzo si formò tra la Sabina e Roma, assorbendo influenze dal naturalismo e classicismo, e lasciò un’importante eredità artistica nel territorio. Tra i suoi lavori più rilevanti vi sono gli affreschi nelle chiese di Santa Maria dei Raccomandati, San Nicola di Bari e nel Santuario di Vallebona. La sua produzione, che spazia da decorazioni mitologiche a scene sacre, è oggi oggetto di studi approfonditi, tra cui il convegno dedicato al quarto centenario della sua nascita, che ha riaffermato il suo ruolo nel panorama artistico del Seicento.

Orvinio si presenta come un borgo di grande interesse paesaggistico e culturale. Il Castello Malvezzi-Campeggi, con le sue mura merlate e il maschio cilindrico, domina il centro storico e conserva elementi architettonici originali risalenti al Medioevo, ristrutturati nel XX secolo. Questo imponente edificio è custode di affreschi tardo-cinquecenteschi e rappresenta il cuore storico del borgo.

Passeggiando tra le stradine medievali, si incontrano le chiese ricche di affreschi di Manenti, come la Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati e quella di San Nicola di Bari, con la sua singolare pianta ovale. Fuori dal borgo, la chiesa sconsacrata di San Giacomo e il silenzioso Santuario di Vallebona, costruito nel XVII secolo sui resti di un antico borgo abbandonato, sono luoghi di grande spiritualità. Il Santuario custodisce un prezioso affresco della Vergine che porge il latte al Bambino, venerato come protettore di Orvinio.

Gli amanti della natura troveranno in Orvinio un vero paradiso. Situato lungo il Cammino Naturale dei Parchi, il Cammino di San Benedetto e la Via dei Lupi, il borgo è punto di partenza ideale per trekking, escursioni e passeggiate in mountain bike. Tra maggio e luglio, l’Altopiano delle Pratarelle si trasforma in un giardino fiorito con la più alta concentrazione di orchidee selvatiche spontanee del Parco.

La cucina di Orvinio rispecchia la semplicità e la genuinità della tradizione sabina. Tra i piatti tipici spicca il Polentone, una polenta tagliata finemente su marmo e condita con sugo bianco di carne e verdure di campo. Tipica è anche la pizza al fuoco, chiamata in dialetto locale “Pizzillu”, e la pasta fresca fatta a mano, come i cecamariti, preparati avvolgendo l’impasto attorno a un ferro da calza.