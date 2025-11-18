Cartolina vivente: il borgo della Basilicata che sembra uscito da un sogno di pietra

Offre panorami spettacolari, storia millenaria, avventure outdoor e sapori tipici lucani in un contesto autentico e suggestivo

Nel cuore della Basilicata, tra le maestose Dolomiti Lucane, si cela un autentico tesoro nascosto: un borgo dal fascino senza tempo che affascina i visitatori con il suo paesaggio unico e la sua atmosfera avvolgente. Situato a circa 800 metri di altitudine, questo piccolo centro abitato è un punto di riferimento per chi cerca un’immersione totale nella natura e nella storia, offrendo esperienze di visita che spaziano dall’arte all’avventura, fino ai sapori genuini della tradizione lucana.

Si presenta come un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Le sue case arroccate si mimetizzano con le pareti rocciose circostanti, creando una fusione perfetta tra architettura e natura. Il borgo, attraversato da strette viuzze, regala scorci che sembrano usciti da un quadro, specialmente durante la stagione autunnale quando i colori caldi della vegetazione accentuano la magia del paesaggio.

Un borgo incastonato tra le rocce

Parliamo di Castelmezzano, un luogo incantevole. La visita al borgo non può prescindere dalla scoperta della Chiesa Madre di Santa Maria dell’Olmo, un gioiello architettonico risalente al XIII secolo con una facciata romanica impreziosita da dettagli unici come le colonne e i fregi di fiori, leoni e aquile bicorpori. All’interno, gli affreschi cinquecenteschi e le tele di Girolamo Bresciano – tra cui la “Madonna delle Grazie e due Santi Domenicani” e “La Sacra Famiglia” – raccontano una storia di fede e arte che attraversa i secoli.

A completare il quadro storico, il Castello normanno, oggi ridotto a ruderi, testimonia l’antica importanza strategica del borgo. Percorrendo la strada che conduce al pianoro del castello, si possono ancora osservare i gradini scolpiti nella roccia e le mura di cinta, elementi che rimandano a un passato di fortificazioni e dominazioni.

Grazie alla sua posizione privilegiata, Castelmezzano è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di attività all’aria aperta. Uno dei percorsi più suggestivi è il Sentiero delle Sette Pietre, un trekking di difficoltà contenuta che collega Castelmezzano a Pietrapertosa, attraversando boschi rigogliosi e spazi incontaminati.

Per chi cerca emozioni più intense, la Via Ferrata Salemm rappresenta una sfida avvincente: un itinerario di circa 1,7 km con un dislivello di 250 metri che regala panorami spettacolari sul borgo e sulla valle sottostante. Il percorso comprende il celebre Ponte Nepalese, un ponte sospeso nel vuoto che collega proprio Castelmezzano a Pietrapertosa, offrendo un’esperienza adrenalinica immersa nella natura.

L’apice dell’avventura è senza dubbio il Volo dell’Angelo, una zipline che permette di sorvolare a gran velocità il vuoto tra le due vette delle Dolomiti Lucane su cui sono adagiati i due borghi gemelli, Castelmezzano e Pietrapertosa. Un’esperienza mozzafiato che richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Tra i piatti più apprezzati spiccano gli strascinati con peperoni cruschi e mollica, un primo ricco di sapore che unisce la croccantezza del peperone essiccato alla morbidezza della pasta fatta a mano. L’agnello alla brace è un altro must, preparato secondo ricette tramandate da generazioni e valorizzato dalla qualità della materia prima locale. Da non perdere anche il caciocavallo podolico fuso, un formaggio tipico che, sciolto, avvolge il palato con la sua consistenza vellutata e il gusto intenso.

Per chiudere in dolcezza, le nocatole e le pettole con miele rappresentano la quintessenza della pasticceria tradizionale, perfette per accompagnare un momento di relax. A completare il pasto, un calice di Aglianico del Vulture, vino rosso dal carattere deciso e profondo, simbolo della viticoltura lucana e compagno ideale di ogni piatto tipico.