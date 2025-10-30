3 italiane in classifica tra le città più belle al mondo: il podio inaspettato

Secondo la classifica World’s Best Awards 2025 di Travel, tre città si distinguono tra le mete più apprezzate dai viaggiatori internazionali.

L’arte, la storia e la cultura italiane continuano a brillare nel panorama internazionale del turismo, come confermato dalla recente classifica World’s Best Awards 2025 di Travel + Leisure. Tra le mete più affascinanti da visitare almeno una volta nella vita, ben tre città italiane hanno conquistato un posto nella top 25 delle città più belle del mondo, confermando l’Italia tra le destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il globo.

Viaggiare oggi è più semplice e accessibile grazie a collegamenti aerei sempre più rapidi ed efficienti, che permettono di esplorare con facilità angoli diversi del pianeta. La selezione di Travel + Leisure si basa sulle opinioni dirette di milioni di turisti, che hanno valutato le città considerando parametri quali cibo, cultura, cordialità, attrazioni, shopping e rapporto qualità-prezzo.

Le città italiane nella classifica mondiale

Al vertice della classifica si posizionano San Miguel de Allende in Messico, Chiang Mai in Thailandia e Tokyo in Giappone, ma la lista include anche altre mete di grande fascino internazionale come Bangkok, Jaipur, Hoi An, Città del Messico, Kyoto, Ubud e Cuzco.

Per l’Italia, i risultati sono particolarmente interessanti: Firenze si aggiudica l’undicesimo posto, confermandosi una meta imprescindibile per gli appassionati di storia e arte. Il capoluogo toscano, con i suoi 362.496 abitanti, è riconosciuto come la “Culla del Rinascimento” e “Atene d’Italia”, soprannomi che riflettono la sua centralità culturale e storica. Le sue vie e piazze raccontano secoli di cultura, dai capolavori rinascimentali alle botteghe artigiane che perpetuano tradizioni secolari. Negli ultimi mesi, l’amministrazione guidata dal sindaco Sara Funaro ha avviato importanti interventi infrastrutturali, come la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli, che migliorerà ulteriormente l’accessibilità della città.

Roma, la capitale italiana con oltre 2,7 milioni di abitanti, si colloca al diciottesimo posto, una posizione che potrebbe apparire inferiore rispetto al suo patrimonio storico e culturale unico al mondo. Tuttavia, la città eterna continua a stupire milioni di visitatori con le sue rovine antiche, musei di fama mondiale e piazze che raccontano millenni di storia. Roma, definita “Caput Mundi” e “Città eterna”, si distingue per una vastità territoriale di 1287,36 km², la più estesa d’Italia e tra le più ampie in Europa, con un patrimonio di aree verdi che la rendono un unicum nel panorama urbano europeo. Il clima mediterraneo, con estati calde e inverni miti, consente di visitarla durante tutto l’anno. Nel 2025, la città sta continuando a sviluppare progetti di riqualificazione urbana e gestione sostenibile del territorio, mantenendo un ruolo di primo piano nel turismo globale.

La terza perla italiana premiata è Siena, che si posiziona ventitreesima. La città è celebre per la sua architettura medievale perfettamente conservata e per le tradizioni gastronomiche autentiche che la rendono una delle mete più genuine d’Italia. Piazza del Campo, cuore pulsante delle celebrazioni del famoso Palio, e le storiche trattorie offrono un’esperienza immersiva, capace di conquistare chiunque desideri scoprire l’Italia più autentica.

Firenze, Roma e Siena rappresentano tre volti diversi del patrimonio culturale italiano, ognuno con una propria identità ma accomunati da un valore universale nel turismo culturale.

La classifica di Travel + Leisure riflette il desiderio crescente dei viaggiatori di scoprire luoghi autentici e ricchi di fascino, spesso lontani dai circuiti turistici più affollati. Il successo delle città italiane dimostra come la combinazione di storia millenaria, arte, cultura e cucina continui a rappresentare un elemento vincente per attrarre un pubblico globale in cerca di esperienze memorabili.

Oltre alle grandi metropoli italiane, la Toscana in particolare si conferma una regione privilegiata, con Firenze che funge da perno culturale e artistico, mentre Siena incarna l’essenza della tradizione medievale e gastronomica. Roma, con la sua storia stratificata e la sua immensa varietà di attrazioni, rimane un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole immergersi nelle radici profonde della civiltà occidentale.

La valorizzazione di queste città passa anche attraverso importanti progetti di mobilità sostenibile, come dimostra l’impegno in corso a Firenze per la nuova linea tranviaria, e le iniziative di tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale, fondamentali per mantenere vivo l’interesse dei visitatori e garantire uno sviluppo turistico equilibrato.