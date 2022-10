Tale e Quale Show, tutte le imitazioni della seconda puntata

Torna in prima serata su Rai1 Tale e Quale Show, il programma di successo condotto da Carlo Conti. Ecco quali personaggi imiteranno i concorrenti in questa seconda puntata.

La nuova edizione di Tale e Quale Show è partita alla grande la scorsa settimana. Questa sera 7 ottobre 2022 andrà in onda la seconda puntata, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Anche questa sera, i giudici dello show saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa.

Tale e Quale Show, chi ha vinto la prima puntata

La prima puntata del programma ha dato tante soddisfazioni, basti pensare all’esilarante imitazione della coppia Cirilli e Paolantoni che hanno interpretato Blanco e Mahmood. A vincere la prima puntata di Tale e Quale Show è stato invece Antonino, che ha imitato in modo magistrale Marco Masini, intonando la sua “T’innamorerai”. Secondo posto per Gilles Rocca nei panni di Ultimo. Terzo posto per Rosalinda Cannavò con La Rappresentante di Lista.

Le imitazioni della seconda serata

Dopo appena una puntata, niente ovviamente è deciso e a cambiare i punteggi potrebbero essere già le imitazioni di questa seconda puntata. Ecco allora tutte le imitazioni che i protagonisti del programma dovranno affrontare per la seconda serata. Ricordiamo che le esibizioni sono sempre dal vivo con l’accompagnamento degli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Elena Ballerini – Antonella Ruggiero

Rosalinda Cannavò – Elodie

Samira Lui – Rihanna

Valeria Marini – Cher

Alessandra Mussolini – Loredana Bertè

Valentina Persia – Giusy Ferreri

Andrea Dianetti – Gianni Morandi

Claudio Lauretta – Pino Daniele

Gilles Rocca – Tiziano Ferro

Antonino – Tom Walker

Il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach Gabriele Cirilli – RuPaul ed Elton John

Il voto

Chi sarà questa volta ad accaparrarsi il favore della giuria e del pubblico a casa? Ricordiamo infatti che anche i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter. Le tre esibizioni più “amate” porteranno agli esecutori rispettivamente 5, 3 e 1 punto.