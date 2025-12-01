La Notte nel Cuore, spoiler, conto svuotato, Bunyamin cade in rovina: chi lo ha condannato

Il protagonista della soap turca avrà serissimi problemi da affrontare, cosa dicono le anticipazioni sulle prossime puntate

Secondo le anticipazioni de La Notte nel Cuore le prossime puntate saranno caratterizzate da una serie di colpi di scena, uno di questi riguarderà Bunyamin che vedrà i suoi affari compromessi. Ma prima di tutto ciò ci sarà un duro scontro con la moglie, accadrà praticamente di tutto.

La soap opera turca è molto seguita dal pubblico e fin da quando è andata in onda la prima puntata ha appassionato i telespettatori con trame intricate, tradimenti, liti e chi ne ha più ne metta.

Anticipazioni La Notte nel Cuore, cosa accadrà a Bunyamin

Nelle prossime puntate vedremo Bunyamin che scoprirà una fotografia di Canan con Halil e la cosa lo farà molto arrabbiare. Così, convinto che la moglie l’ha tradito, deciderà di affrontarla, ma inaspettatamente le cose andranno molto diversamente. Turkan, infatti, dirà a Can che il marito l’ha tradita e da qui sci scatenerà il finimondo.

I due coniugi avranno un duro scontro in cui entrambi si accuseranno di tradimento, nel corso della discussione Bunyamin dirà a Can che l’uomo con cui stava è Halil, padre di Nuh e Melek. Rivelazione che sconvolgerà la donna perché capirà di essere stata ingannata, quando il marito andrà via proverà a telefonare all’uomo, ma il cellulare risulterà spento. Intanto Bunyamin attraverso l’app della sua banca scoprirà di non avere più nulla sul conto.

Secondo quanto rivelano le anticipazioni de La Notte nel Cuore all’inizio crederà ci sia un errore e chiamerà la banca, dicendo che aveva 500mila dollari sul conto e non vede più nulla. Scoprirà però che non c’è alcun errore, il direttore gli dirà che è stata la moglie a prendere il denaro. Quando andrà a chiedere spiegazioni alla donna, lei gli dirà che ha investito il denaro in un fondo di investimento che avrebbe fruttato il 40% di profitti. Bunyamin capirà subito che la moglie è stata truffata e Canan le mostrerà il contratto che è stato proprio Halil a farle firmare. L’uomo si infurierà terribilmente e dirà alla moglie di fare i bagagli e di andare via, dicendole anche che vuole il divorzio.

In quel momento capirà che Hail l’ha solo ingannata, nelle precedenti puntate de La Notte nel Cuore l’uomo aveva iniziato a corteggiarla, ma in realtà i suoi fini erano altri e, secondo le anticipazioni, la donna lo scoprirà presto.