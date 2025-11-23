LDA parla di Gigi D’Alessio e non trattiene le lacrime: “Una cosa che mi ha fatto soffrire”

Gigi D’Alessio è stato ancora una volta grande protagonista in televisione, come testimoniato dalle dichiarazioni del figlio.

Gigi D’Alessio è un personaggio di grandissimo spicco in Italia e non solo. Grazie alla sua musica che ancora oggi è ascoltatissima ovunque, lui che ha sempre cercato di portare al centro dell’attenzione la cultura napoletana attraverso la sua voce inconfondibile. Ultimamente è apparso spesso anche in televisione, e si è fatto notare in più e più occasioni.

Non solo per il suo talento che è indiscutibile, ma anche per questioni più personali e legate alla sua famiglia. All’interno di questo articolo, in particolar modo, facciamo riferimento alle dichiarazioni di suo figlio Luca, che in questo caso in particolare non è riuscito a trattenere le lacrime.

Un momento di forte emozione comprensibile, visto e considerato che stiamo parlando di suo padre. Detto questo, cerchiamo di capire nello specifico a cosa è legata questa forte emozione provata.

Gigi D’Alessio, il figlio non trattiene le lacrime: cosa è successo

Ospite del podcast Zero Possibilità, Luca D’Alessio ha raccontato della sua esperienza al Festival di Sanremo 2023, in cui suo padre Gigi non era presente, al contrario della madre. Mentre diceva questo, è scoppiato in lacrime, questo perché il pensiero che suo padre non fosse lì presente fisicamente lo ha fatto stare molto male. Soprattutto perché per molti altri artisti in gara erano presenti entrambi i genitori. Ma per quale motivo?

Il giovane cantante figlio d’arte ha cercato di spiegare per quale motivo ha provato queste sensazioni: “Non ti nego che mi ha dato molto fastidio il fatto che non mi sono potuto portare papà. Una cosa che mi ha fatto soffrire è questa. Io giustamente lui non posso portarlo. Ma anche il prossimo anno, fra 5 o 10. Io non me lo posso portare”.

Questo perché sia il padre che il figlio sono consapevoli che se questo accadesse, e Gigi D’Alessio fosse più presente nel percorso artistico del figlio quando quest’ultimo finisce in televisione, potrebbero inziiare a circolare voci poco piacevoli su qualche tipo di raccomandazione. Il fatto di non potere avere suo padre al suo fianco in un moemnto tanto speciale come quello in cui si presenta a Sanremo sul palco più ambito d’Italia, è chiaramente qualcosa che lo fa soffrire tantissimo. Il che è assolutamente comprensibile, tuttavia possiamo arrivare a sostenere anche la scelta di non mostrarsi insieme in TV. Le voci fasulle spacciate per vere, spesso, sanno fare più male di ogni altra cosa.