Netflix: film, serie tv e documentari ispirati a casino e scommesse

L’universo delle scommesse comprende le galassie del gambling come casino, sport e persino finanza. La piattaforma Netflix offre diverse ricette per i buongustai delle pellicole avvincenti, spericolate e spesso anche divertenti che ritraggono fedelmente questo spazio immenso. Anche se la digitalizzazione ha offerto nuove dimensioni virtuali per il settore gambling, attraverso app di gioco come NetBet casino live che consentono di entrare in un casino con un clic, la letteratura di questo mondo mette sul tavolo verde tantissime leggende, storie e teorie che aiutano a comprendere meglio le regole del gioco.

Che sia chiaro, scommettere non significa mai soltanto fare una puntata al casino, tirare la manovella della slot o fare un bluff semplicemente con un clic. Dietro ogni simbolo strategico del gioco c’è una visione prospettica di come affrontare la vita e tentare la fortuna per vincere nel gioco dell’esistenza.

Ecco quali sono i film, serie tv e documentari ispirati a casino e scommesse su Netflix. Che illustrano anche un resoconto esaudiente di come affrontare il gioco d’azzardo dell’esistenza stessa e aiutano a comprendere meglio i meccanismi del gambling.

Documentari

Nella serie I soldi, come arricchirsi velocemente, la quarta puntata della prima stagione è dedicata ai casino. Tutto scorre in una panoramica densa di curiosità sulla storia di questo mondo e la sua capitale, Las Vegas.

Anche il documentario Vegas porta negli schermi la luce della Capitale del Gioco d’Azzardo in 3D ad altissima qualità dell’immagine. I capolavori architettonici, gli hotel più lussuosi al mondo e una movida inarrestabile, in un dipinto realista della città del Nevada più conosciuta in ogni angolo della Terra.

Una pellicola che si sporta sulle scommesse economico – finanziarie e narra nello specifico i meccanismi che condussero alla crisi mondiale del 2007 – 2008, è il documentario Inside Job. Premio Oscar Miglior Documentario nel 2011.

Film

Una delle pellicole più avvincenti è sicuramente 21 di Robert Luketic con Kevin Spacey e John Fishbourne (il Morpheus di Matrix). La storia narra le vicende del MIT Blackjack Team, un gruppo di ragazzi dell’Università di Boston, specializzati nel conteggio delle carte e coordinati dal loro professore (Kevin Specey), che hanno sbancato tutti i casino di Las Vegas a cavallo fra gli anni ’80 e ’90.

La Grande Scommessa è un altro film da non perdere dove vengono narrati i paradossali successi di esperti della finanza che hanno scommesso sul crack economico degli Stati Uniti (e del resto del mondo) avvenuto nel 2007 con il crollo delle banche per i mancati pagamenti dei mutui immobiliari. Il film è tratto dall’omonimo libro di Michael Lewis.

Per gli amanti dell’adrenalina e del cinema demenziale, Lock & Stock Pazzi Scatenati e Notte Brava a Las Vegas sono due film da non perdere per una serata all’insegna della suspense e del divertimento ludico.

Serie TV

Fra le serie tv disponibili su Netflix, Peaky Blinders è sicuramente quella che mette insieme scommesse sui cavalli e gambling sulla vita. La storia della malavita di Birmingham nel periodo post Prima Guerra Mondiale è un carrello pieno di emozioni, un noir eccentrico ben fatto che riesce a far riflettere e divertire.